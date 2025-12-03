高中生惡搞燒壞火鍋店鍋子落跑 老師帶學生登門道歉賠償
嘉義1間連鎖火鍋店1日晚間，發生高中生惡搞事件，4名學生疑似在鍋內「炒麵玩耍」，任由湯底燒乾冒煙，店員2度提醒關火均遭無視，最終鍋子被燒得焦黑毀損。店家要求賠償，學生拔腿落跑，行徑引發網路熱議。
店家指出，學生不僅讓火空燒，鍋底被燒得全黑，甚至還黏著麵條殘渣，已完全無法再使用，只能報廢。當第2次提醒恐需賠償時，4人竟直接離開。事件被發布到網路後，驚動校方，校方立即介入。隔天中午，任課老師親自帶著學生前往店家致歉並全額賠償，2個鍋子合計900元，店家接受道歉後事件落幕。有網友批學生應得到教訓，由家長帶孩子登門道歉賠償。
校方表示，將在朝會加強宣導公共場所用火安全、用餐禮儀與公共危險觀念，提醒學生任何惡作劇都可能釀成嚴重後果。此次雖只造成鍋具毀損，但若引發火警，後果不堪設想，盼學生能從教訓中記取警惕。
