教室吊扇突墜落！建中生淡定拍片 網友神訓：勿因扇小而不維

聯合新聞網／ 綜合報導
北市明星高中建國中學傳出吊扇落地意外。 圖擷自Threads影片
北市明星高中建國中學傳出吊扇落地意外。 圖擷自Threads影片

台北市建國中學近日發生教室吊扇突然自天花板掉落事件，所幸沒有砸到學生，但驚險瞬間被學生拍下，並在Threads上分享，引來近萬名網友按下愛心符號，不少人直呼：「從國小怕到高中，沒想到真的發生了。」

一名建中生上傳該影片指出，事發當時正在上課，天花板上的吊扇突然「整組砸落」在教室中央，距離學生座位僅一步之遙。雖然沒有人受傷，但突如其來的意外，讓同學驚呼連連。原PO表示：「我大建中還得是你啊！上到一半直接砸下來。」並於留言區透露，發生的當下「我們超淡定，這學校不意外」。而吊扇掉落的位置「剛好在中間」，沒有砸到人，相當幸運。

不少人一看到影片瞬間觸發求學回憶，「我國小就開始怕吊扇掉下來，沒想到在建中真的發生了」、「我每天上課都想著，如果掉下來要怎麼躲」、「這是我讀書十年來最害怕的一天」、「國中最怕的事居然被建中實現」。

這起事件更引來許多創意比喻，「危扇不欲人知」、「勿因扇小而不維」、「扇後餘生」、「天蒼蒼、野茫茫，風扇砸向建男娘」。同學們幽默的反應也讓影片迅速爆紅，有人趁亂告白：「建中我好喜歡你啊，但拜託不要砸我。」也有人戲稱：「我就是因為這樣才不讀建中的。」

但留言中不乏針對校舍設備的批評，「一流學校三流設備」、「明道樓還沒倒嗎？」、「建中環境佩服得五體投地」。網友還分享其他學校的類似狀況，「我們高中昭和時期的舊樓，窗戶像斷頭台一樣，每陣子都掉天花板」、「以前老師說他讀建中時，吊扇也常被當成『血滴子』掉下來」。甚至有校友爆料，有人的頭部曾被掉落的風扇擊中，但「竟然完全沒事，還繼續上課」，讓網友哭笑不得。

建中 天花板

相關新聞

台北市建國中學近日傳出教室吊扇突然自天花板掉落，所幸沒有砸到學生，但驚險瞬間被學生拍下並在Threads上分享，引來近萬名網友按下愛心符號，不少人直呼：「從國小怕到高中，沒想到真的發生了」。

高中生惡搞燒壞火鍋店鍋子落跑 老師帶學生登門道歉賠償

嘉義1間連鎖火鍋店1日晚間，發生高中生惡搞事件，4名學生疑似在鍋內「炒麵玩耍」，任由湯底燒乾冒煙，店員2度提醒關火均遭無...

岡山高中學生爆試卷寫「中華民國」被扣分？ 校方澄清：已補回成績

國立岡山高中期中考爆出試券答案寫「中華民國」國名被扣分爭議，一名學生在社群平台發文，指公民科試題要求依圖表判讀各國經濟指...

一表看明星國中「建北錄取率」 律師曝昔日代價大：被老師打到心理創傷

近期網路上流傳一份國中升建中及北一女的人數統計，其中前四個學校錄取率10到20%。

百年前種「無患子」先見之明？台中大雅國小校長和老校友這樣說

台中市大雅區大雅國小新設遊樂園旁有棵百年無患子樹，民眾休憩時看到好奇問，是否學校百年前就有先見之明，可預見未來的少子化危...

84歲交通導護「潘爺爺」公車摔倒送加護病房 台中新盛國小師生集氣

台中市東勢區新盛國小交通導護組84歲潘姓組長昨天在公車上摔傷，送醫急救目前仍在加護病房，學校校長譚至晳說，學童口中的「潘...

