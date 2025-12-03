岡山高中學生爆試卷寫「中華民國」被扣分？ 校方澄清：已補回成績

國立岡山高中期中考爆出試券答案寫「中華民國」國名被扣分爭議，一名學生在社群平台發文，指公民科試題要求依圖表判讀各國經濟指標，他在應填台灣的答案欄中寫下「中華民國」，遭閱卷教師以不符標準答案為由扣分，讓他直呼「寫自己國家本名還被扣分？」貼文曝光，引發網友討論「考試照表填很難嗎？」「畫蛇添足」，也有人政治解讀「青鳥老師」、「考卷搞台獨」。

岡山高中高三學生近日在Threads貼出公民科第三次定期評量試題券，其中51至60題題組列出國名選項為美國、中國、日本、台灣、新加坡、韓國等國家，他在正確答案應為台灣的第55欄中填寫「中華民國」，被閱卷老師以紅筆畫圈且並未計入分數，讓他不滿地說，「答案寫自己國家的本名但還是被扣了分數？」

PO接著解釋，台灣和中華民國以現況來看是泛指同一個政治實體，如果題目本身只接受台灣而不接受中華民國，造成概念正確但文字不符情況，這是題目設計本身不夠精確，同樣地，簡寫美國也是指美利堅合眾國，這概念也沒問題。至於把中華民國簡寫成中國的說法，是另外的政治討論，和題目考概念邏輯無關。

這則貼文也掀起熱議，不少網友認為「找碴」、「先不提國名爭議，題目上是台灣，回答就是台灣」、「真要戰，你應該填中華民國台灣地區」、「題目寫什麼你就寫什麼，要你寫蔣介石就別寫蔣中正」，還有人點出跟國名爭議無關，否則答案欄應該一致寫下寫美利堅合眾國、中華人民共和國、大韓民國、日本國、新加坡共和國。另外，中華民國、台灣哪個才是國名也引發論戰，有人指出題老師違憲，也有人說出國不要說來自Taiwan，才是真愛中華民國。

岡山高中今天說明，學生反映寫「中華民國」遭扣分情況，其實是閱卷流程的一部分，而非最終成績判定。

校方表示，該題原始命題依圖表資料指定答案為「台灣」，閱卷教師在第一時間先依照標準答案批改，學生填寫「中華民國」暫未給分。

校方強調，此為高三期中考，成績將納入校內排名並影響「繁星推薦」管道，為了公平起見，希望先將答案保留，帶回與科內老師共同討論後，再做統一裁量。

公民科教師於12月1日開會後達成共識，認為題目主要評量學生是否能判讀GDP與經濟指標，而學生雖未依題組填寫「台灣」，但能抓到題意、理解圖表，因此「中華民國」的作答仍可視為正確，經討論後決議補回該題分數。

校方說，任課教師於12月2日上午即在系統中完成成績調整，但學生當日沒有公民課，因此班級學生尚未第一時間接收到分數已修正的訊息，部分學生因而誤以為分數未被更動。

今天上課時教師已向全班逐一說明。學校強調，未來會在命題標示與作答格式說明上更加精準，避免類似誤會再度發生。

