一表看明星國中「建北錄取率」 律師曝昔日代價大：被老師打到心理創傷

聯合新聞網／ 綜合報導
律師林智群分享，自己曾念的中正國中上建北的大概是25%，不過「代價太大了」，引起不少網友討論。示意圖。本報資料照片
近期網路上流傳一份國中升建中北一女的人數統計，其中前四個學校錄取率10到20%。律師林智群分享，自己曾念的中正國中上建北的大概是25%，不過「代價太大了」，引起不少網友討論。

律師林智群在臉書分享，最近流傳國中升建北的統計，前四所公立學校分別是中正、金華、龍門、敦化錄取率超過10%。他以前念的基隆中正國中民俗班有42個人，上建北的大概是25%。不過他認為「代價非常大」，不僅沒有週末，星期六全天、星期日上半天，沒有寒暑假，過年只放除夕、初一、初二。

林智群表示，在學校老師把大家當成「考試馬戲團」，數學考低於90分，一分打一下和捐5元給班上。成績不好的同學基本上每天都會被羞辱，有些人後來過了幾十年還有心理創傷。唯一的好處就是平等，「連校長的兒子都被打超慘的」，打人最兇的老師還拿了師鐸獎。

林智群認為，這已經是「過度練習」了，有些題目做太多次，看到題目就知道答案，「這樣還算是『學習』、『練習』嗎？」，變成只是刷題動物而已，如同訓練有素的熊。他不覺得有必要把小孩逼成這樣子，「代價太大了」。

網友紛紛表示，「律師到附中之後應該覺得天壤之別吧」、「沒錯，當年成績不好的每天都被罵、被碎念」、「嗯…曾經考上了台大…但怕走著進去被踢著出來…所以沒敢去。到略輕鬆些的大學讀…整個爽…還能領點獎學金」、「我們現在只求孩子可以考及格就好了…」、「這份流出來又會造成一波明星學區房屋漲價潮」、「難怪我朋友說中正是建北先修班！」。

老師 建中 國中生 北一女

