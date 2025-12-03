84歲交通導護「潘爺爺」公車摔倒送加護病房 台中新盛國小師生集氣

台中市東勢區新盛國小交通導護組84歲潘姓組長昨天在公車上摔傷，送醫急救目前仍在加護病房，學校校長譚至晳說，學童口中的「潘爺爺」年紀大，仍堅持早上到校守護學童安全，離開校門前還會對志工們一一感謝，師生都祈求他能早日恢復意識和健康。

新盛國小校長譚至晳在東勢臉書社群發文說心痛，他前天早上才在校門口看到新盛國小交通導護組長潘先生，小朋友口中的潘爺爺站在校門口迎接孩子上學，雖然已經80多歲，他仍然堅持每天站到7時40分才離開，離開前還要一一跟其他志工感謝， 是新盛國小多年來交通導護的模範。

他說是否公車司機緊急剎車，讓潘爺爺重心不穩在公車上跌倒，他呼籲公車業者，公車服務台中山城區長者們，請開慢一點。記者今天訪問校長，他說台灣已是高齡社會，想呼籲大家重視長者搭公車安全問題。

豐原客運經理羅乙棋今天說明，前天公車開到東勢區時，老翁按鈴要下車，司機緩煞車，準備停車讓乘客下車，沒有急煞車，而且當時開到東勢市區，路小不可能開快。

台中一名84歲老翁昨天在東勢區公車上按鈴要下車，司機煞車他摔倒，消防隊和救護車到場急救，老翁當時無呼吸心跳，送醫急救恢復生命跡象仍昏迷中，檢查有肺水腫，送加護病房救治中。

老翁從東勢農民醫院轉送到童綜合醫院，昨天中午12時56分送抵醫院，昏迷3分，插管，目前老翁仍意識昏迷，檢查後發現肺水腫狀況，送加護病房進行進一步檢查與治療。

東勢警分局表示，昨天上午獲報，警方接獲119轉報，有民眾在公車上跌倒，立即派遣備勤洪健銘趕赴現場處理；到達場時由救護人員實施急救，84歲潘姓老翁要按鈴下車時，公車司機煞車，老翁不慎摔倒，由救護車送東勢農民醫院救治，急救後再轉送童醫院。

