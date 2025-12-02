快訊

「心靈獲得富足」石門實中食農教育課程 學生大讚吐真實心聲

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
學生們照看種下的作物，澆水、施肥並觀察生長狀況。圖／紅樹林有線電視提供
石門實中從多年前開啟食農教育課程，學生不只是到校外的農場實作學習，更加也在校園中搭起溫網室種植與照顧作物。其中就有學生分享，也許很多人認為偏鄉教學資源不比市區充足，但其實能夠在臨海的校園中耕作並收成，其中獲得的心靈富足卻是在市區學校無法感受的。

到了食農課程時間，學生們就會帶著小鋤頭進到溫室，在陳國志老師的指導下從除草、鬆土到種下作物，一個步驟一個步驟的完成，並且學生們在課餘也會天天過來照看種下的作物，澆水、施肥並觀察生長狀況。

出磺口農場陳國志說，要在靠海的校園種植非常不容易，透過溫網室的搭建、防風圍籬的施作打造好的作物生長環境，在不同的氣候與不同的環境中，學生學會種植不同的作物，以及不同作物的照顧方式。

石門實中食農社社長蔡毅蓁說，雖說是在偏鄉的校園，但是透過食農課程，從種植、照顧到收成，心靈獲得淨化與富足，一點都沒感覺到因為位處偏鄉的資源不足。

石門實中校長鍾兆晉表示，石門實驗中學的實驗教育主軸之一為跨山，主軸下有食農教育與山野教育。其中食農教育是讓學生們從近身的飲食切入，瞭解食物從土地到餐桌的里程。更不只是學習種植，還擴大到種植需要的有機肥，學生能取材自學校的廚餘與落葉堆肥。更有校園裡最萌的三隻羊，也是在食農教育中扮演著重要角色，不僅為校園除草，糞便還作為作物的肥料使用，最重要的是，不論是食農課程還是動物羊，都是石門實中學生最棒的生命教育教材，充實學生的知識也豐富學生的校園生涯。

