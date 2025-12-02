快訊

全國金象盃大數據分析競賽 二信高中去年鎩羽而歸今年逆轉勝

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
二信高中資料處理科學生組成4隊參加全國金象盃大數據分析競賽並晉級決賽，其中高二學生張嘉元、林濬莛拿下全國冠軍。圖／二信高中提供
二信高中參加全國金象盃大數據分析競賽，資料處理科高二學生張嘉元、林濬莛組隊拿下全國冠軍。兩人去年參賽都未能在全國賽得名，今年積極學習與訓練，擊敗初賽各區冠軍隊伍「逆轉勝」，贏得冠軍。

2025全國金象盃大數據分析競賽，分成北、中、南、東四區初賽，選出30隊進入決賽，競逐冠、亞、季軍，以及特優3名、優勝3名。二信高中今天表示，資處科師生已連續4年參與賽事，成績逐年攀升，今年首次勇奪冠軍。

二信高中表示，為促進大數據分析技術的實務應用與教育扎根，今年競賽提供Hadoop平台，並要求選手使用Apache Pig、Apache Hive、Jupyter Notebook、Python 等工具，搭配政府開放平台資料集進行問題分析與解決，考驗學生的數據運算能力與邏輯思維。

林濬莛去年讀高一就參賽，在北區初賽拿下優選晉級決賽，但全國賽無緣名次，張嘉元去年則是無緣進入決賽。升上二年級後，兩人更加投入專業學習，假日也訓練，最終在台北商業大學舉行的決賽，默契十足的分工、穩健的解題，脫穎而出，奪下冠軍。

林濬莛說，今年捲土重來，在神隊友張嘉元助攻下，從北區初賽獲得亞軍，進入決賽透過分工合作，展現實力奪冠。張嘉元表示，在父母鼓勵下重新站上舞台，今年培訓從不缺席，今年能與林濬莛攜手奪冠，是最值得紀念的青春里程碑。

二信高中資處科主任邢文忠表示，金象盃競賽門檻高，學生要熟悉各種軟體工具，才能順利應對賽題。二信資處科朝資訊管理的專業方向規畫課程，開設「格子趣大數據分析跨群選修課程」，逐步打造超前的大數據教育環境。

指導老師徐寶珍說，學生須從認識Linux，再進到大數據平台的關鍵技術Apache Hadoop，還要學習使用 SQL語法等能力，要一步一腳印才能累積實力。張嘉元與林濬莛的成功，示範堅持、努力與累積實力的重要性，不僅精進技術，也學會在壓力下保持冷靜，奪冠並非僥倖。

二信高中學生參加今年參加金象盃大數據分析競賽，共有4組隊伍晉級全國決賽並全數獲獎，除了張嘉元、林濬莛勇奪冠軍，高二學生蔡淳羽和陳君晏獲得特優第4名，高1學生曾英倫、陳品睿拿下特優第5名，高一學生林子淨、張憲朋的成績為優勝。

二信高中資料處理科學生組成4隊參加全國金象盃大數據分析競賽並晉級決賽，其中高二學生張嘉元、林濬莛拿下全國冠軍。圖／二信高中提供
