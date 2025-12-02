快訊

將披藍營戰袍？民眾黨前發言人李有宜退黨 江和樹建議用「這黨籍」參選

宏都拉斯大選受矚！2候選人承諾與台恢復邦交 陸學者：若斷交不會覺得可惜

中油三接涉浮報百億工程費 北檢指揮廉調搜索中油、世曦約談13人

聽新聞
0:00 / 0:00

龜山消防分隊前進自強國小 教學童防範一氧化碳中毒

桃園電子報／ 桃園電子報

S 77250648 0
桃園市龜山消防分隊於自強國小舉辦「小小消防員暨原住民防火宣導活動」。圖：龜山分隊提供

隨著天氣逐漸轉涼，也將進入一氧化碳中毒高峰期，桃園市龜山消防分隊今(2)日於自強國小舉辦「小小消防員暨原住民防火宣導活動」，這次宣導活動主要是以防範一氧化碳中毒相關知識為主軸，並結合一系列的防災知識闖關關卡，希望透過從小扎根防災意識，能讓孩子保護自己遠離危險，也希望孩子能將防火防災知識帶入家庭，強化居家安全。

S 77250646 0
此次宣導活動從校園出發，結合原住民元素設計出許多活動關卡。圖：龜山分隊提供

龜山分隊表示，依據原住民族行政局資料，桃市原住民族人口數截至今(114)年7月底統計有8萬8374人，居全國第二位，僅次花蓮縣，為台灣西部原住民族移民人口最多的城市。此次宣導活動從校園出發，結合原住民元素設計出許多活動關卡，首先，「山霧脫逃試煉」模擬遭遇濃煙伸手不見五指的狀態，藉此提醒小朋友「大火快逃，濃煙關門」的重要性；「祖靈守護抗震」則是介紹緊急避難包內容物及實際用處，並教導小朋友在遭遇地震之際牢記「趴下、掩護、穩住」口角以策安全；「決勝全能勇者」利用各式「電器」道具教導小朋友辨識家中可能釀災的危險因子；「部落勇心救援」著重於急救技能的學習，消防員親自示範基本的心肺復甦術，讓小朋友學會如何在緊急情況下施以援手，學會如何求救，成為生命的守護者；「小小勇士上陣」則是給予小朋友體驗穿上消防衣拿上瞄子，體驗一日消防員；最後一關「火神智慧守護」則是宣導居家用火安全，以及加裝住宅用火災警報器之重要性。

S 77250643 0
消防員親自示範基本的心肺復甦術，讓小朋友學會如何在緊急情況下施以援手。圖：龜山分隊提供

龜山分隊長黃章瑋說，此次活動加入原住民元素的闖關關卡，讓小朋友更有興趣，也能了解原住民的文化，希望透過校園宣導的活動機會，將居家防災知識深植每個家庭；近來天氣轉涼，也提醒自明年元旦起，消防局開始受理中、低收入戶燃氣熱水器遷移或更換補助申請，每戶最高可補助1萬2000元，至額滿為止；至於一般戶的補助，則從3月1日起受理申請，名額將視中、低收入戶申請狀況調整，歡迎符合補助資格的桃園市民洽詢當地消防分隊，一同防範一氧化碳中毒，打造安全的居家環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龜山消防分隊前進自強國小 教學童防範一氧化碳中毒

延伸閱讀：

  1. 部桃外科主任周佳正車禍離世 醫界同仁不捨追思
  2. 桃園南門市場受損攤位11/17起拆除重建 今開放攤商進場取回物品

原住民族 一氧化碳中毒 消防員 校園

延伸閱讀

徐生明盃／韓國首爾成首支奪冠外隊 龜山3連霸夢碎

出勤困難...辦公空氣差 議員替古亭消防分隊請命

桃消復旦分隊：中低收入戶熱水器遷移、更換補助明年元旦開跑

「共榮共好」蔣萬安任內原住民人口成長率達12%

相關新聞

只能靠ChatGPT救援數學 媽媽陪讀到崩潰：幾歲該讓孩子自己念？

孩子的教育是所有家長最關注的議題，但許多爸媽在陪讀的路上發現自己跟不上孩子的進度...

補教老師進校園代課 同業校門口對嗆 校方澄清：與教學無關

高雄岡山區知名連鎖補習班爆發搶生源紛爭，起因其中一家補習班楊姓負責人在某國中擔任數學代課老師，引發同業不滿檢舉違法代課；...

重車貼近學區惹民憂 大崁國小採雙重管制

新北八里大崁國小周邊因鄰近台北港及預拌混凝土廠，長期有大型砂石車、預拌混凝土車往返。民代與區公所近日皆表示，此問題已存在...

全國金象盃大數據分析競賽 二信高中去年鎩羽而歸今年逆轉勝

二信高中參加全國金象盃大數據分析競賽，資料處理科高二學生張嘉元、林濬莛組隊拿下全國冠軍。兩人去年參賽都未能在全國賽得名，...

龜山消防分隊前進自強國小 教學童防範一氧化碳中毒

桃園市龜山消防分隊於自強國小舉辦「小小消防員暨原住民防火宣導活動」。圖：龜山分隊提供 隨著天氣逐漸轉涼，也將進入一氧化碳中毒高峰期，桃園市龜山消防分隊今(2)日於自強國小舉辦「小小消防員暨原住民防火宣

台南永康國小推四季五行特色料理 逾千名學生「吃當季食在地」

台南永康國小今天結合「臺南好吉曆」內容、依四季與五行搭配推出特色午餐料理，讓88班、2300多學童品嘗並體驗好吉曆桌遊互...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。