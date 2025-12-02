龜山消防分隊前進自強國小 教學童防範一氧化碳中毒
隨著天氣逐漸轉涼，也將進入一氧化碳中毒高峰期，桃園市龜山消防分隊今(2)日於自強國小舉辦「小小消防員暨原住民防火宣導活動」，這次宣導活動主要是以防範一氧化碳中毒相關知識為主軸，並結合一系列的防災知識闖關關卡，希望透過從小扎根防災意識，能讓孩子保護自己遠離危險，也希望孩子能將防火防災知識帶入家庭，強化居家安全。
龜山分隊表示，依據原住民族行政局資料，桃市原住民族人口數截至今(114)年7月底統計有8萬8374人，居全國第二位，僅次花蓮縣，為台灣西部原住民族移民人口最多的城市。此次宣導活動從校園出發，結合原住民元素設計出許多活動關卡，首先，「山霧脫逃試煉」模擬遭遇濃煙伸手不見五指的狀態，藉此提醒小朋友「大火快逃，濃煙關門」的重要性；「祖靈守護抗震」則是介紹緊急避難包內容物及實際用處，並教導小朋友在遭遇地震之際牢記「趴下、掩護、穩住」口角以策安全；「決勝全能勇者」利用各式「電器」道具教導小朋友辨識家中可能釀災的危險因子；「部落勇心救援」著重於急救技能的學習，消防員親自示範基本的心肺復甦術，讓小朋友學會如何在緊急情況下施以援手，學會如何求救，成為生命的守護者；「小小勇士上陣」則是給予小朋友體驗穿上消防衣拿上瞄子，體驗一日消防員；最後一關「火神智慧守護」則是宣導居家用火安全，以及加裝住宅用火災警報器之重要性。
龜山分隊長黃章瑋說，此次活動加入原住民元素的闖關關卡，讓小朋友更有興趣，也能了解原住民的文化，希望透過校園宣導的活動機會，將居家防災知識深植每個家庭；近來天氣轉涼，也提醒自明年元旦起，消防局開始受理中、低收入戶燃氣熱水器遷移或更換補助申請，每戶最高可補助1萬2000元，至額滿為止；至於一般戶的補助，則從3月1日起受理申請，名額將視中、低收入戶申請狀況調整，歡迎符合補助資格的桃園市民洽詢當地消防分隊，一同防範一氧化碳中毒，打造安全的居家環境。
本文章來自《桃園電子報》。原文：龜山消防分隊前進自強國小 教學童防範一氧化碳中毒
