台南永康國小推四季五行特色料理 逾千名學生「吃當季食在地」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南永康國小推出四季五行特色料理、2300學童學習吃當季食在地。圖／王瓊嫣提供
台南永康國小今天結合「臺南好吉曆」內容、依四季與五行搭配推出特色午餐料理，讓88班、2300多學童品嘗並體驗好吉曆桌遊互動遊戲，推廣在地農產的飲食文化，要讓吃當季食在地的永續理念扎根校園

永康國小營養師王瓊嫣說，她參考教育局的「好吉曆」食曆，依據四季與五行的飲食概念，推出特色午餐料理。結合不同季節的當令產物，對應五色（白、綠、黑、紅、黃）的在地食材，小朋友有些遠遠看到菜色就覺得非常好吃。

王瓊嫣說，營養午餐春季綠食，選用七股的紅蔥頭搭配菠菜，推出紅蔥菠菜；夏季紅食，選用鹽水的小番茄搭配雞蛋，推出番茄炒蛋；秋季白食，選用安南的白蘿蔔搭配玉米推出蘿蔔玉米湯；冬季黑食，選用西港的黑麻油搭配香菇，推出麻油香菇雞。而每季末黃食，會選用新化地瓜搭配栗子，推出地瓜栗子飯。彩色食物均衡又營養美味健康。

永康國小閱推教師謝佩瑩則用「好吉曆」的桌遊，教學生認識季節、與產物間關係，以互動遊戲瞭解每個節氣的時序特色、認識每個節氣盛產的作物、當季農產及在地農產等，課程融入多元學習，並搭配生活化季節活動，讓知識更深植孩子心中。

校長洪國展表示，老師利用「好吉曆」教材教具，推出四季五行特色午餐料理、季節與農產連結課程活動，倡導吃當季食在地健康飲食概念，推廣低碳環保永續校園理念。培養學生建立正確飲食觀念及良好生活習慣，傳承在地飲食文化，營造健康樂活校園氛圍。

