只能靠ChatGPT救援數學 媽媽陪讀到崩潰：幾歲該讓孩子自己念？

孩子的教育是所有家長最關注的議題，但許多爸媽在陪讀的路上發現自己跟不上孩子的進度。近日就有家長在Dcard上發文表示，自己孩子明年即將升上國中，這學期開始課業明顯加重，在數學習作前原PO也只能無奈地先去問ChatGPT。對此，原PO也詢問廣大網友，何時該放手讓孩子自主學習？

原PO在文中描述，過去自己能夠陪孩子看功課、一起想方法、跟孩子討論，但隨著課程越來越深，出現了「陪讀陪到一半突然被踢下船」的感覺，只能在岸邊看著孩子自己划獨木舟。同時，原PO也觀察到身邊朋友的做法差異極大，有些人從國小三年級、四年級就直接放手，認為孩子應該自己練習管理時間，但也有人選擇陪讀到國中一年級、二年級。

原PO坦言自己目前卡在一個「想幫忙但能力不足」的尷尬階段，只能靠著ChatGPT的幫助陪伴孩子，因此發文求助希望能聽聽其他家長的經驗。

貼文一經發出便引來熱議，「會自己識字了就應該放手了吧？不然以後問題都問父母就好了，培養一下問老師的習慣吧」、「家長如果每天陪讀，孩子可能會太依賴，小學中、高年級我就開始慢慢放手」、「我家國小就開始自己安排功課，我只負責叫他吃飯睡覺」、「這有啥大不了的，國中以後的課業我都是靠參考書，怎麼可能靠父母啊」。

也有網友認為，「家長要教的不是功課，是禮貌跟做人處事。課業交給老師就好」、「我覺得家長不用懂每個科目，陪伴真的比一直盯課業還重要」、「應該是教學習方式，而不是教書中內容」、「我覺得爸媽應該培養孩子自主學習的態度跟方法」。

