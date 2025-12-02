補教老師進校園代課 同業校門口對嗆 校方澄清：與教學無關

高雄岡山區知名連鎖補習班爆發搶生源紛爭，起因其中一家補習班楊姓負責人在某國中擔任數學代課老師，引發同業不滿檢舉違法代課；另家補習班薛姓主任不滿被傳是「告發者」，昨天放學時間在校門口隔空對嗆，引來家長側目、學生圍觀。校方緊急聲明，強調此為補習班糾紛事件，與校內教學無關。

據了解，楊姓補教老師擔任岡山某補習班負責人多年，今年4月，岡山某國中發出招聘公告徵求數學代課老師，鐘點費360元，楊師因具備教師證順利錄取，但後來疑似被檢舉同時是補習班負責人，恐利用身分招生，因而自行離職；7月該校再度開缺，招聘數學代課老師，楊師因已卸下補習班負責人身分，再度應聘，8月通過錄取進入校園代課至今。

昨天下午5時許，正值放學時間，另一家競爭對手補習班薛姓主任突站在校門口對面，拿著麥克風大聲指控楊姓補教老師散布不實言論，包括「是他檢舉楊師」、「要求學生退班」等，導致名譽受損，他還提及自家補習班在該所國中占了1/3至1/4優秀榜單，不需靠攻擊或抹黑來競爭。

由於地點在校門口，兩家補習班公開對嗆，學生和家長全程目擊，一片錯愕，有家長認為，補習班競爭再激烈，也不該在學生面前互罵，相當不妥。學生拍下影片上傳社群平台也引發熱議，網友留言一面倒「行業競爭不該干擾學生」、「造成學生心理壓力」。

校方聲明指出，該名楊姓老師具有數學科教師證，為第一順位甄選人員，通過學校教師甄選合格，這學期擔任數學科教學，平日教學良好，未有教學失當行為發生。

校方強調，該起事件為補習班業者間競爭紛爭，無關乎學校教學，也請外界體恤勿影響學生學習環境，共同維護校園周邊秩序，避免在放學時段造成不必要的騷動。 高雄岡山區補習班業者爆發紛爭，昨天在某國中校門口前隔空對嗆，影片在社群平台引發熱議。圖／翻攝自Threads

