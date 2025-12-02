讓弱勢兒被看見 安得烈學藝競賽10年 照亮孩子的夢想路

中華安得烈慈善協會日前在台北中正紀念堂舉行「第十屆全國學藝競賽」頒獎典禮，近百位得獎學生與家人齊聚共享榮耀。作文類優選得主張瑛淇得知獲獎時，興奮抱著媽媽大喊：「我得獎了！」「拜託安得烈一定要繼續辦比賽，我要年年參加，直到不能參加為止！」

今年國九的張瑛淇，從小喜歡寫寫畫畫。媽媽鼓勵他「把想說的話寫下來」，意外開啟他的寫作之路，也讓他習慣用文字溝通、抒發情感。外表文靜的他，談到閱讀與寫作立刻眼神發亮，他說，這是第一次在全國比賽中獲獎，感謝評審的肯定，讓他更有信心持續創作。

安得烈理事長張德明致詞指出，10年前辦理學藝競賽，原只是想替偏鄉與弱勢孩子搭建舞台，讓他們的才能被看見。當時僅兩百多人報名，如今已突破兩千人。他感謝評審用心評選，也感謝企業長期贊助，讓得獎者與家人能擁有美好的旅程。他勉勵得獎同學，頒獎典禮不是終點，而是新的開始，盼大家勇敢追夢、持續創作。

經濟部漢翔公司前董事長廖榮鑫已在安得烈擔任志工3年。他提到，許多身處非山非市的孩子因交通與資源不足被迫放棄學習，他呼籲家長「唯有教育能改變人生，請不要放棄孩子，也請盡全力陪他們長大。」他恭喜所有得獎者，並提醒「你們是千中選一的優秀人才，要永遠保有夢想並堅持下去，才能讓夢想成真。」並期許比賽持續舉辦，翻轉更多偏鄉孩子的生命。

雲林崇文國小5年級的張育維以〈遶境〉奪下繪畫類特優。他從小迷戀廟宇、歌仔戲等傳統文化，會與朋友討論陣頭、八家將的裝扮差異。雖然沒親眼看過白沙屯遶境，他仍努力查資料、向朋友請益後完成作品。他說「就算沒得獎也沒關係，我已經更靠近成功了，只要持續努力，一定能得獎。」

兩年前獲繪畫類優選的劉亭妤，今年以描繪祖孫在區間車上熟睡的溫馨畫面，再度拿下優選。畫面雖為虛構，但創作時，她心中浮現幼時與外婆搭火車出遊的溫暖回憶。劉媽媽說，從第一次得獎後，劉亭妤每次參賽都「超前部署」，如今已開始與老師討論明年作品的方向，足見她對繪畫的熱情與毅力。

曾在學藝競賽拿下3次特優、兩次優選的「大學長」陳柏安，目前就讀大二。雖然無法再參賽，他今年以志工身分參與，用相機記錄活動全程，並在歡迎晚宴中與高中學妹分享如何透過特殊選才進入大學。他感謝安得烈在藝術學習道路上給予的支持，也為能回饋協會感到開心。

●安得烈「第十屆全國學藝競賽」公益畫展共展出 136 件得獎作品，實體展於中正紀念堂三樓藝廊展至12月17日；線上展則可至聯合報教育官網「聯合學苑」（https://udncollege.udn.com/chaca10/）瀏覽。 繪畫7-9年級組優選／劉亭妤〈歇息〉。圖／中華安得烈慈善協會提供 書法7-9年級組特優／司祐祖〈山行〉。圖／中華安得烈慈善協會提供 繪畫7-9年級組特優／陳允安〈祝福花束〉。圖／中華安得烈慈善協會提供 繪畫3-4年級組特優／張育維〈遶境〉。圖／中華安得烈慈善協會提供 繪畫10-12年級組特優／楊宸安〈時光裡的藥房〉。圖／中華安得烈慈善協會提供

商品推薦