美國高中生與投商學生走讀南投市場古蹟 手作紅龜粿成最夯課程

為深化國際教育並推廣在地文化，國立南投高商接待來自美國國務院「高中生華語獎學金計畫（NSLI-Y）」師生團隊，安排應用英語科一年級學生擔任「英語導遊」，帶領美國學生走訪南投市區古蹟與百年市場，進行兼具深度與溫度的跨國文化交流。

南投高商精心規劃文化走讀行程，學生帶隊參觀配天宮、藍田書院、武德殿及稅務出張所等地，並在百年市場體驗台灣傳統米食「紅龜粿」DIY，美國學生在職人指導下親手揉麵、包餡、壓模，現場互動熱絡。

午餐期間雙方在南投稅務出張所（福瑞堂）進行文化互動，不僅品嘗在地美食，還進行台灣賓果大挑戰，美國學生亦以茶席回禮，展現雙向交流。

投商學生表示，首次擔任英文導遊帶領國際學生，起初緊張但過程中學到如何用英文介紹文化景點與地方特色，也更了解自己的家鄉文化。學生認為，紅龜粿DIY不只是製作點心，更是一種文化交流，透過親手體驗，美國學生對台灣傳統習俗留下深刻印象。

南投高商校長劉玲慧說，學校強調實作力與國際視野培養，將英文導覽課程結合真實情境，讓學生在做中學，不僅提升語言能力，也學會用語言行銷南投、連結世界。此次活動不僅落實國民外交，也驗證應用英語科「學用合一」的教學成效，學生自信與專業兼具，為未來接軌國際奠定基礎。 南投高商學生帶領美國高中生，走訪南投市古蹟和市場，並一起手做「紅龜粿」。圖／南投高商提供 南投高商學生帶領美國高中生，走訪南投市古蹟和市場，並一起手做「紅龜粿」。圖／南投高商提供

