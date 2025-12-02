快訊

天道盟「寶勝」義子復仇 涉伏擊挑斷「黑狗」腳筋…2人殺人未遂送辦

超誇張！行駛國5邊開車、邊互丟水球 網友：上演瑪利歐賽車？

立院三讀！汽燃費更名「公路使用養護安全管理費」 電車將納入

美國高中生與投商學生走讀南投市場古蹟 手作紅龜粿成最夯課程

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投高商學生帶領美國高中生，走訪南投市古蹟和市場，並一起手做「紅龜粿」。圖／南投高商提供／
南投高商學生帶領美國高中生，走訪南投市古蹟和市場，並一起手做「紅龜粿」。圖／南投高商提供／

為深化國際教育並推廣在地文化，國立南投高商接待來自美國國務院「高中生華語獎學金計畫（NSLI-Y）」師生團隊，安排應用英語科一年級學生擔任「英語導遊」，帶領美國學生走訪南投市區古蹟與百年市場，進行兼具深度與溫度的跨國文化交流。

南投高商精心規劃文化走讀行程，學生帶隊參觀配天宮、藍田書院、武德殿及稅務出張所等地，並在百年市場體驗台灣傳統米食「紅龜粿」DIY，美國學生在職人指導下親手揉麵、包餡、壓模，現場互動熱絡。

午餐期間雙方在南投稅務出張所（福瑞堂）進行文化互動，不僅品嘗在地美食，還進行台灣賓果大挑戰，美國學生亦以茶席回禮，展現雙向交流。

投商學生表示，首次擔任英文導遊帶領國際學生，起初緊張但過程中學到如何用英文介紹文化景點與地方特色，也更了解自己的家鄉文化。學生認為，紅龜粿DIY不只是製作點心，更是一種文化交流，透過親手體驗，美國學生對台灣傳統習俗留下深刻印象。

南投高商校長劉玲慧說，學校強調實作力與國際視野培養，將英文導覽課程結合真實情境，讓學生在做中學，不僅提升語言能力，也學會用語言行銷南投、連結世界。此次活動不僅落實國民外交，也驗證應用英語科「學用合一」的教學成效，學生自信與專業兼具，為未來接軌國際奠定基礎。

南投高商學生帶領美國高中生，走訪南投市古蹟和市場，並一起手做「紅龜粿」。圖／南投高商提供
南投高商學生帶領美國高中生，走訪南投市古蹟和市場，並一起手做「紅龜粿」。圖／南投高商提供
南投高商學生帶領美國高中生，走訪南投市古蹟和市場，並一起手做「紅龜粿」。圖／南投高商提供
南投高商學生帶領美國高中生，走訪南投市古蹟和市場，並一起手做「紅龜粿」。圖／南投高商提供

延伸閱讀

2年前卡努颱風重創南投仁愛鄉 平靜橋峭壁上重建部落不再成孤島

林毅夫：美國AI泡沫5年內破滅 破壞性如2008年金融海嘯

台南「巷仔Niau」城市系列古蹟公仔 12/3開賣

全聯鯛魚排驗出禁藥…南投全數流入這鄉鎮「賣到剩2片」

相關新聞

補教老師進校園代課 同業校門口對嗆 校方澄清：與教學無關

高雄岡山區知名連鎖補習班爆發搶生源紛爭，起因其中一家補習班楊姓負責人在某國中擔任數學代課老師，引發同業不滿檢舉違法代課；...

美國高中生與投商學生走讀南投市場古蹟 手作紅龜粿成最夯課程

為深化國際教育並推廣在地文化，國立南投高商接待來自美國國務院「高中生華語獎學金計畫（NSLI-Y）」師生團隊，安排應用英...

讓弱勢兒被看見 安得烈學藝競賽10年 照亮孩子的夢想路

中華安得烈慈善協會日前在台北中正紀念堂舉行「第十屆全國學藝競賽」頒獎典禮，近百位得獎學生與家人齊聚共享榮耀。作文類優選得...

雲林口湖國中3生研發「環保蚵殼清潔劑」 登DFC全球孩童年會

2025年DFC全球孩童年會於11月27至30日在東京舉行，匯聚來自32個國家、超過500位孩童集結發表「全球孩童創意行...

國小校歌寫「要當中國人」綠議員批別有居心 蔣萬安：別政治審查

北市議會今繼續總質詢，市長蔣萬安表態自己是中華民國台北市長，不過議員指出，有小學校歌至今還有「做一個堂堂正正中國人」，家...

推動具在地特色課程創新 清華附小幼兒園獲銀質獎肯定

新竹市教育再添佳績！國立清華大學附設實驗小學附設幼兒園以「PLAY創意學習區大探險」課程方案參與展現「幼兒主體、教師共學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。