國際國中科學奧林匹亞 台學子摘4金2銀國際第2

台灣學子參加第22屆國際國中科學奧林匹亞競賽，6名選手摘下4金2銀，總成績在與會的24國中，排名第2，僅次於主辦國俄羅斯。獲獎學生可獲得新台幣20萬元、10萬元獎金。

教育部今天發布新聞稿指出，台灣選拔學子參加「第22屆國際國中科學奧林匹亞競賽（IJSO）」，於12月1日晚間傳回捷報。目前就讀台北市建國高中林鈺洋、潘又睿、桃園市文昌國中蕭睿希、台中一中馬宇辰獲得金牌；建國高中姜翔、高雄高中康睿騰獲得銀牌。

上述6名選手都經過選拔及培訓，並由台灣師範大學理學院教授團隊培訓，於11月22日前往俄羅斯參賽，12月1日頒獎，台灣代表團賽後前往阿拉伯聯合大公國文教參訪，預定於12月6日搭機返國。

今年在俄羅斯舉辦的IJSO，僅有24國參加，參與選手125名，是歷屆最少的一次。以去年在羅馬尼亞舉辦的第21屆IJSO為例，共有51國、303名選手參與。

IJSO是整合數學、物理、化學、生物及地球科學等科學相關學科，針對16歲學生舉行的國際競賽。台灣自2004年起組隊參賽，歷年成績都不錯，有12次國際排名第一。

台灣的教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，在IJSO摘下獎牌的學生，可以保送高中或五專就讀，金牌可獲得新台幣20萬元獎學金，銀牌可獲得10萬元。

