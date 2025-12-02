國際國中科學奧林匹亞 台學子摘4金2銀國際第2
台灣學子參加第22屆國際國中科學奧林匹亞競賽，6名選手摘下4金2銀，總成績在與會的24國中，排名第2，僅次於主辦國俄羅斯。獲獎學生可獲得新台幣20萬元、10萬元獎金。
教育部今天發布新聞稿指出，台灣選拔學子參加「第22屆國際國中科學奧林匹亞競賽（IJSO）」，於12月1日晚間傳回捷報。目前就讀台北市建國高中林鈺洋、潘又睿、桃園市文昌國中蕭睿希、台中一中馬宇辰獲得金牌；建國高中姜翔、高雄高中康睿騰獲得銀牌。
上述6名選手都經過選拔及培訓，並由台灣師範大學理學院教授團隊培訓，於11月22日前往俄羅斯參賽，12月1日頒獎，台灣代表團賽後前往阿拉伯聯合大公國文教參訪，預定於12月6日搭機返國。
今年在俄羅斯舉辦的IJSO，僅有24國參加，參與選手125名，是歷屆最少的一次。以去年在羅馬尼亞舉辦的第21屆IJSO為例，共有51國、303名選手參與。
IJSO是整合數學、物理、化學、生物及地球科學等科學相關學科，針對16歲學生舉行的國際競賽。台灣自2004年起組隊參賽，歷年成績都不錯，有12次國際排名第一。
台灣的教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，在IJSO摘下獎牌的學生，可以保送高中或五專就讀，金牌可獲得新台幣20萬元獎學金，銀牌可獲得10萬元。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言