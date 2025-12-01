快訊

雲林口湖國中3生研發「環保蚵殼清潔劑」 登DFC全球孩童年會

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
雲林口湖國中學生前往東京參與2025 DFC全球孩童年會，與來自32個國家的孩子進行國際交流。圖／DFC台灣提供
雲林口湖國中學生前往東京參與2025 DFC全球孩童年會，與來自32個國家的孩子進行國際交流。圖／DFC台灣提供

2025年DFC全球孩童年會於11月27至30日在東京舉行，匯聚來自32個國家、超過500位孩童集結發表「全球孩童創意行動挑戰」（DFC挑戰），分享如何用創意解決在地永續問題。雲林縣口湖國中學生今日代表台灣登台發表，用最具「台灣味」的環境創意行動驚艷國際，並在DFC世界博覽會展區與日本及各國民眾交流行動成果。

DFC台灣指出，雲林沿海因蚵農產業而累積大量蚵殼，過去曾因堆置問題帶來氣味與環境負擔，口湖國中學生王柏淵、許懷瑾、王嘉胤在DFC課程中走訪社區，開始思考是否能讓蚵殼不再只是「垃圾」。他們研究蚵殼成分、反覆實驗，最終成功研發具清潔效果的環保蚵殼清潔劑，他們的行動從全台近百件DFC挑戰中脫穎而出，前往東京參與全球孩童年會。

DFC台灣表示，3位口湖國中學生以英文登台，在東京奧林匹克紀念青少年綜合中心向32國孩子展示蚵殼如何從沿海廢棄物轉化為清潔劑，並透過有獎徵答介紹台灣沿海特有的「高腳屋」與以蚵殼作為牆面、可冬暖夏涼的生活智慧。王嘉胤表示：「雖然一開始很緊張，但各國孩子都非常熱情，我很享受上台的氛圍，沒想到會有這麼多國家的學生對我們的行動感到好奇！」

3位口湖國中學生不僅向世界各國的孩子與民眾介紹從問題發現、實驗失敗到研發完成的歷程，展示自製的蚵殼清潔劑與測試紀錄，更示範將裝有醬油的紙杯倒入蚵殼清潔劑，利用蚵殼中碳酸鈣的吸附作用，讓醬油逐漸變得清澈。在文化交流活動中，3位學生也帶來扯鈴表演，更準備台式古早味戳戳樂與蕃薯貽、烏魚子與菜脯餅等名產。

DFC台灣今年首度與國際合作推出「孩子寫給孩子的改變世界筆記｜2025」中英雙語線上筆記，精選尚比亞、印尼、賽爾維亞、台灣、約旦等五國孩童的真實永續行動故事，DFC台灣執行長許芯瑋表示：「很多家長問我如何提升孩子的學習動力。我相信，孩子之間的力量，比大人說一百次都更有效。希望這本由孩子寫給孩子的改變世界筆記，能把全球孩子的行動故事帶到台灣，也把台灣孩子的勇氣帶回世界。」

東京 永續 雲林 廢棄物

