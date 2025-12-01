快訊

國小校歌寫「要當中國人」綠議員批別有居心 蔣萬安：別政治審查

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
議員指出，有小學校歌至今還有「做一個堂堂正正中國人」，家長會出資寫了新校歌，新校長卻要求學生繼續學舊版，蔣萬安回嗆，學校相關決議都有一定自主權，不用政治審差。記者余承翰／攝影
議員指出，有小學校歌至今還有「做一個堂堂正正中國人」，家長會出資寫了新校歌，新校長卻要求學生繼續學舊版，蔣萬安回嗆，學校相關決議都有一定自主權，不用政治審差。記者余承翰／攝影

北市議會今繼續總質詢，市長蔣萬安表態自己是中華民國台北市長，不過議員指出，有小學校歌至今還有「做一個堂堂正正中國人」，家長會出資寫了新校歌，新校長上來卻要求學生去學舊版本，質疑「居心何在？」蔣反嗆，學校相關決議都有一定自主權，也和老師、學生、家長充分討論，不需做政治審查。

中正區河堤國小1958年創校至今，但歌詞有一句「做一個堂堂正正中國人」，議員劉耀仁指出，2年前時任校長認為這段歌詞不合時宜，成立校歌修正小組，家長會更自籌10萬元做了一首新校歌「河堤之歌」，未料新上任校長卻要求學生重新學舊版校歌，「居心何在？」

教育局長湯志民解釋，學校校歌是由校方制定，會尊重校方制定。劉耀仁批評，新校歌2年前就通過校務會議，且歌詞不應有中國人選項，「什麼時代要成為堂堂正正中國人，要殺豬拔毛？反共抗俄？」不對就應趕快改。

蔣萬安不滿反嗆，每個學校都有自主程序，針對校歌、校徽、校名都可由學校討論決定，任何決定都要尊重學校老師、學生、歷屆校友的意見及看法，不應該針對學校校歌進行政治審查。

劉耀仁表示，家長會接受兩首校歌並存，但不應叫學生去唱舊校歌，校友緬懷是校友的事情，就留在校史館。湯志民表示，尊重學校與學生、老師討論後決定。

