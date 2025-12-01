這分局協助長榮女中學生拍「課後的夢想陷阱」 獲法務部高中組第二名

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
女學生得獎後，上月27日特地寫信給偵查佐廖偉廷，感謝他協助拍攝宣導片，因為廖的協助，讓整個過程非常順利，也讓作品完整、有力量。記者袁志豪／翻攝
台南市私立長榮女子高級中學學生攜手台南市警第二分局，拍攝「假求職詐騙」法治教育宣導影片，於法務部今年「MORE 法狀元」全國法治教育活動中脫穎而出，榮獲高中組第二名佳績，展現校方與警方攜手打造青少年法治教育的成果，女學生也寫信感謝分局偵查佐。

分局指出，影片由長榮女中老師曾寶萱指導，並與分局偵查佐廖偉廷共同規劃拍攝內容，透過學生視角呈現「假求職」詐騙的常見手法，包括以高薪誘惑、索取私密資料、假借面試名義要求支付費用、引導下載可疑App 等等，影片以生活化手法呈現詐騙陷阱。

學校的林宜溱、邵亞倫完成影片後，命名為「課後的夢想陷阱」，提醒青少年在求職或接觸兼職資訊時應特別提高警覺，報名今年法務部全國學生犯罪預防與短片徵件活動「MORE 法狀元」，並在高中組榮獲第二名，顯示校方、學生與警察單位在法治教育合作上的成效。

「MORE 法狀元」是法務部推動青少年法治觀念的重要平台，致力於深化校園法律教育，活動涵蓋短片創作、情境案例、法律問答等形式；女學生得獎後，上月27日特地寫信給廖偉廷，感謝他協助拍攝宣導片，因為廖的協助，讓整個過程非常順利，也讓作品完整、有力量。

分局長劉怡宗表示，青少年是詐騙集團新的目標族群，假求職及假打工詐騙層出不窮，甚至可能引發個資外洩、財務損失，甚至被利用成為車手或共犯，透過與學校合作拍攝短片，不僅讓學生能在創作中學習，更能將法治觀念自然融入日常情境，強化辨識能力。

台南市私立長榮女子高級中學學生攜手台南市警第二分局，拍攝「假求職詐騙」法治教育宣導影片，於法務部今年「MORE 法狀元」榮獲高中組第二名佳績。記者袁志豪／翻攝
