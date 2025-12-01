快訊

基隆、汐止自來水汙染禍首找到了！檢測出「柴油碎片」 疑為異味來源

陸外交部宣布：法國總統馬克宏 周三至周五訪問大陸

川普2.0無償對台軍援歸零！承諾F-16戰機交付也掛零 日學者示警1事

斥資3.1億元！大里成功國中新校舍、活動中心、公有停車場今啟用

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
斥資3.1億元整建台中市大里區成功國中老舊校舍並興建活動中心暨公有地下停車場今啟用。記者趙容萱／攝影
斥資3.1億元整建台中市大里區成功國中老舊校舍並興建活動中心暨公有地下停車場今啟用。記者趙容萱／攝影

斥資3.1億元整建台中市大里區成功國中老舊校舍並興建活動中心暨公有地下停車場今啟用。市長盧秀燕說，市府整合學校與地方需求，讓學校多項建設升級改善，不僅師生受惠，地方居民集會、停車需求也一次滿足。

盧秀燕說明，7年前她就任市長，在這該校畢業典禮搭棚遇大雨，師生家長都淋成落湯雞，她盤點當時高中以下近350校，近半數沒有禮堂，尤其多數是原縣區學校，於是她開啟了「禮堂建設計畫」，希望把不足的教育建設做起來。

盧秀燕指出，7年來陸續完成近50座禮堂，讓學校有禮堂比例從50％大幅提升到80％，未來也持續推動禮堂建設，預計到明年要規畫興建第52座。

盧秀燕表示，這次也推動老舊校舍整建，考量學校且鄰近社區發展迅速，停車空間不足，所以一併規畫新建，爭取中央補助7660萬元、市府自籌2億4027萬元，以3.1億元打造活動中心、改建校舍與設置公有停車場。

盧秀燕說明，大里已有三所學校同步增建停車場，減緩當地因人口增加而面臨的停車壓力。她特別感謝民代與在地里長的協助，也感謝中央補助，減輕市府財政負擔。她強調，市府會持續把教育建設做得更好，讓台中市的孩子在更完善的環境裡面學習成長。

教育局長蔣偉民說，新的校舍與活動中心場館規格提升，1樓規畫球場、羽球及桌球等室內場地，也規畫為全校集會與團隊表演空間；2樓規畫3間一般教室，並配置多功能教室、家政教室、表演藝術教室、童軍教室及教室設備室；地下1樓增設公有停車場共90格車位。

斥資3.1億元整建台中市大里區成功國中老舊校舍並興建活動中心暨公有地下停車場今啟用。記者趙容萱／攝影
斥資3.1億元整建台中市大里區成功國中老舊校舍並興建活動中心暨公有地下停車場今啟用。記者趙容萱／攝影

教室 盧秀燕 停車場

延伸閱讀

影／民調曝施政獲6成市民肯定 盧秀燕說話了

影／盧秀燕民調維持高檔 廖偉翔：顧好市政就是2026最強助攻

撐過非洲豬瘟重拾台中滿意度 盧秀燕回應了

盧秀燕挺過豬瘟醫師揭她下一步 斷言綠營在台中慘了恐不只輸掉2026

相關新聞

國小校歌寫「要當中國人」綠議員批別有居心 蔣萬安：別政治審查

北市議會今繼續總質詢，市長蔣萬安表態自己是中華民國台北市長，不過議員指出，有小學校歌至今還有「做一個堂堂正正中國人」，家...

推動具在地特色課程創新 清華附小幼兒園獲銀質獎肯定

新竹市教育再添佳績！國立清華大學附設實驗小學附設幼兒園以「PLAY創意學習區大探險」課程方案參與展現「幼兒主體、教師共學...

公共出借權首期補償酬金突破千萬 李遠酬金從3個水煎包飆升為3千元

擴及6都、超過300間公共圖書館共同加入的公共出借權第二階段試辦計畫，7月正式開放登記。文化部今天表示，首期補償酬金已完...

影／楊天生回饋母校大雅國小捐586坪遊樂園 一生中最快樂感恩地

台中市大雅國小天生幸福遊樂園今天啟用，朝陽科大創辦人楊天生為回饋母校，捐贈586坪共融式地景遊戲場嘉惠學童，他說大雅國小...

聯合盃作文桃園初賽210人獲獎 王明鉅：AI時代更需獨特觀點

第19屆聯合盃全國作文大賽桃園初賽頒獎典禮今在南崁高中舉行，本次共2006位學生參與，210人獲獎。今年比賽以AI人工智...

新北啟動「國九導師宣導行動」 逾千名家長聽升學趨勢

新北市今舉辦「適性入學宣導活動」，吸引逾千名家長、導師與教育界代表到場，關心孩子升學與108課綱學習歷程規畫。教育局並宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。