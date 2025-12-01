斥資3.1億元！大里成功國中新校舍、活動中心、公有停車場今啟用

斥資3.1億元整建台中市大里區成功國中老舊校舍並興建活動中心暨公有地下停車場今啟用。市長盧秀燕說，市府整合學校與地方需求，讓學校多項建設升級改善，不僅師生受惠，地方居民集會、停車需求也一次滿足。

盧秀燕說明，7年前她就任市長，在這該校畢業典禮搭棚遇大雨，師生家長都淋成落湯雞，她盤點當時高中以下近350校，近半數沒有禮堂，尤其多數是原縣區學校，於是她開啟了「禮堂建設計畫」，希望把不足的教育建設做起來。

盧秀燕指出，7年來陸續完成近50座禮堂，讓學校有禮堂比例從50％大幅提升到80％，未來也持續推動禮堂建設，預計到明年要規畫興建第52座。

盧秀燕表示，這次也推動老舊校舍整建，考量學校且鄰近社區發展迅速，停車空間不足，所以一併規畫新建，爭取中央補助7660萬元、市府自籌2億4027萬元，以3.1億元打造活動中心、改建校舍與設置公有停車場。

盧秀燕說明，大里已有三所學校同步增建停車場，減緩當地因人口增加而面臨的停車壓力。她特別感謝民代與在地里長的協助，也感謝中央補助，減輕市府財政負擔。她強調，市府會持續把教育建設做得更好，讓台中市的孩子在更完善的環境裡面學習成長。

教育局長蔣偉民說，新的校舍與活動中心場館規格提升，1樓規畫球場、羽球及桌球等室內場地，也規畫為全校集會與團隊表演空間；2樓規畫3間一般教室，並配置多功能教室、家政教室、表演藝術教室、童軍教室及教室設備室；地下1樓增設公有停車場共90格車位。 斥資3.1億元整建台中市大里區成功國中老舊校舍並興建活動中心暨公有地下停車場今啟用。記者趙容萱／攝影

商品推薦