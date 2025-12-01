3國中生研發蚵殼清潔劑解堆積問題 登DFC全球年會

快訊

中央社／ 記者許秩維台北1日電

雲林縣口湖國中學生有感於大量蚵殼堆積帶來的環境問題，透過實驗研發出具清潔效果的環保蚵殼清潔劑，並在DFC全球孩童年會中發表，展現台灣學生的創意和行動力。

台灣童心創意行動協會（DFC台灣）今天發布新聞稿指出，2025年DFC全球孩童年會於11月27日至30日在日本東京舉行，匯聚32國、逾500名孩童發表「全球孩童創意行動挑戰」，分享如何用自己的創意解決在地永續問題。

雲林沿海因蚵農產業而累積大量蚵殼，過去曾因堆置問題帶來氣味與環境負擔。

雲林縣口湖國中學生王柏淵、許懷瑾、王嘉胤透過DFC課程走訪社區，看見堆置如山的蚵殼後，思考能否讓蚵殼不再只是垃圾，因此研究蚵殼成分、反覆實驗，最終研發出具清潔效果的環保蚵殼清潔劑，從全台近百件DFC挑戰中脫穎而出，獲得DFC國際邀請，由DFC台灣帶領，前往日本東京參與全球孩童年會。

口湖國中3名學生在全球孩童年會中展示蚵殼如何從沿海廢棄物轉化為清潔劑的歷程，並示範實驗成果，還透過有獎徵答介紹台灣沿海特有的「高腳屋」、以蚵殼作為牆面、可冬暖夏涼的生活智慧，讓來自各國的學生認識台灣海岸文化。

DFC台灣表示，今年DFC全球孩童年會首度舉辦世界博覽會，邀請59組各國孩童設攤分享行動成果，口湖國中3名學生也展示自製的蚵殼清潔劑與測試紀錄，並示範將裝有醬油的紙杯倒入蚵殼清潔劑，利用蚵殼中碳酸鈣的吸附作用，讓醬油逐漸變得清澈，讓現場參觀者驚呼連連。

在文化交流活動中，口湖國中3名學生則化身「孩童外交大使」，向世界分享台灣風景，除了帶來扯鈴表演，更準備台式古早味戳戳樂，分享蕃薯貽、烏魚子、菜脯餅等台灣特色，展現台灣味。

