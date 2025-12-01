推動具在地特色課程創新 清華附小幼兒園獲銀質獎肯定

快訊

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
國立清華大學附設實驗小學附設幼兒園推動具在地特色的P.L.A.Y.課程創新（P=Play玩、L=Learn學、A=Ability能力、Y=Yourself做自己），獲114年全國教學卓越銀質獎。圖／新竹市府提供

新竹市教育再添佳績！國立清華大學附設實驗小學附設幼兒園以「PLAY創意學習區大探險」課程方案參與展現「幼兒主體、教師共學、園所共榮」的理念，推動具在地特色的P.L.A.Y.課程創新（P=Play玩、L=Learn學、A=Ability能力、Y=Yourself做自己），從自由遊戲到主題探究，展現兼具創意與深度的教學成果，獲114年全國教學卓越銀質獎，為新竹市教育再創高峰。

清華附小幼兒園的教學團隊表示，園方從孩子興趣出發，發展跨領域探究活動，並透過跨班共備、教師共學社群，形成專業成長的模式。在課程推進過程中，無論是孩子在學習區專注探索的神情，或教師在共學討論中靈光乍現的笑容，皆是推動課程持續深化的力量。

清華附小校長李佳蓮指出，P.L.A.Y.課程的核心精髓在於讓孩子因玩而學、在學中長出能力，更重要的是玩出屬於自己的創意與自信。 感謝市府對培育學校成為教學卓越團隊的支持與協力以及教師願意嘗試、相互支持，也感謝家長與社區夥伴的信任與陪伴，這個獎項是屬於整個團隊與所有孩子的榮耀。

李佳蓮說明，展望未來，清華附小幼兒園也將以「永續、共學、共好」為願景，結合SDGs精神、在地文化與特色資源，打造「幼兒的學習樂園、教師的專業社群、家庭的教育夥伴」，持續讓清華附小幼兒園成為孩子勇於探索世界的起點。

教育處強調，這項榮譽不僅是對竹市教育的肯定，而是推動教育邁向卓越的嶄新起點。市府將持續支持各校發展特色課程，打造更優質、更多元、更符合孩子需求的「新竹好學」教育城市

