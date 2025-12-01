公共出借權首期補償酬金突破千萬 李遠酬金從3個水煎包飆升為3千元

擴及6都、超過300間公共圖書館共同加入的公共出借權第二階段試辦計畫，7月正式開放登記。文化部今天表示，首期補償酬金已完成發放，共發給123家出版社、超過2500名著作人，合計約1410萬元。由於匯款時間與全民普發現金重疊，也讓不少創作者直呼，「好像多領了一筆普發現金」。同為創作者的文化部長李遠更喊話，還未加入的出版社及創作者趕快上線登記，現在登記的借閱次數都將回溯至今年1月起算。

文化部表示，公共出借權核心價值在於重視公共圖書館知識傳播功能同時，兼顧國家對於出版及創作的鼓勵與支持。台灣作為東亞第一個推動的國家，從109年由文化部與教育部共同合作，針對2間國立公共圖書館進行第一階段試辦，今年則承繼前期經驗，推出「擴及6都超過300間公共圖書館」、「納入譯者」、「簡化申請流程」及「每半年發放一次」的第二階段試辦。

登記系統自7月上線，已有超過400家出版社及4800位著作人註冊帳號、7萬筆書目完成登記。首期補償酬金以10月15日前完成登記的書目，自今年1月至8月借閱次數，每一筆借閱補償酬金3元，由著作人獲得70%（翻譯書為譯者35%）、出版社獲得30%計算。總計首期發給著作人約910萬元、出版社約500萬元補償金。

以同為創作者且算多產的李遠為例，一直沒有自己主動申請且「特例」要求不撥款給他。在出版社登記的書目中，他共有84本書，今年1至8月間共被借閱1457次，總計2911元補償酬金。相較於第一階段2間國立圖書館基礎下的3年共計624元，平均每年208元，1年足足增加近14倍。

李遠幽默表示，從2個國立館階段被說「花了許多時間填資料，但最後拿到的錢只夠買3個水煎包」，到如今300間圖書館的基礎下，「真的有感」，鼓勵所有創作者、出版社趕快登記。

文化部也進一步分析大數據，因應公共圖書館的使用特性，童書及青少年文學為借閱的熱門項目，反應至補償酬金數據上，童書或青少年文學的作者、譯者、出版社都有相對較高的收益。

中華民國兒童文學學會理事長黃惠鈴透露，這回進帳了4160元，「這可是我本月的第一筆收入，真是太令人開心了」。繪本作家信子則說，「雖然只登記少少的8本，但收到8000多元，不管是購書與借閱，都謝謝讀者的捧場。

文化部表示，第二階段試辦計畫以國家圖書館大數據中心彙整的公共圖書館紙本圖書借閱次數，作為補償酬金計算基礎。文化部除於事前與各公共圖書館溝通相關機制外，國家圖書館亦加強數據篩選及防護機制，排除短時間大量借閱及異常數據，讓制度設計更趨公平。文化部強調，目前公共出借權政策尚於試辦階段，將持續聽取各界意見與反饋，修正制度設計。

公共出借權第二階段試辦全年度開放登記，自明年起將固定於3月、9月發放補償酬金。鼓勵尚未登記的出版社或著作人，儘速於明年2月15日前完成登記，借閱次數將回溯自今年1月起算，明年3月底前就可以領到補償酬金。詳細登記方式請參閱「公共出借權登記系統」（ https://plr.moc.gov.tw/ ），亦可電洽諮詢專線（03）560-1325。

