影／楊天生回饋母校大雅國小捐586坪遊樂園 一生中最快樂感恩地

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
朝陽科大創辦人楊天生回饋母校，贈586坪共融式地景遊戲場給台中市大雅國小，今天舉行捐贈儀式。記者游振昇／攝影
朝陽科大創辦人楊天生回饋母校，贈586坪共融式地景遊戲場給台中市大雅國小，今天舉行捐贈儀式。記者游振昇／攝影

台中市大雅國小天生幸福遊樂園今天啟用，朝陽科大創辦人楊天生為回饋母校，捐贈586坪共融式地景遊戲場嘉惠學童，他說大雅國小是自己啟蒙學校，人生中最快樂和感恩的地方都在這裡，希望貢獻己力，讓學弟妹有快樂遊樂場所。

大雅國小佔地586坪的天生幸福遊樂園今天落成啟用，並舉行捐贈典禮，全新的土丘地景滑梯、高塔造型挑戰遊具、大樹網床、平衡趣味遊戲組及複合式鞦韆，學校學童今天一早就試玩各項設施，歡呼喊「謝謝天生爺爺！」

台中市大雅國小有128年校史，現有68班近1800位學生，歷經多次校舍整建，112學年度設立附設幼兒園，校園內遊戲空間嚴重不足，無法滿足附設幼兒園、國小部學童及校園開放時間社區民眾的多元需求。

第8屆校友知名企業家楊天生，去年回母校參觀後決定支持遊樂空間改善計畫，委由朝陽科技大學建築系結合SDGs進行專業規劃，啟動地景遊樂空間建置，打造「天生幸福遊樂園」，以「全齡共融」為核心理念，設計兼顧2至4歲幼兒、5至12歲學齡兒童、特教生及社區親子長輩的使用需求，強調安全、挑戰與探索並存的友善遊憩環境，成為大雅國小跨越百年最具代表性遊戲空間改造成果。

朝陽科技大學創辦人兼董事長楊天生表示，大雅國小是社區的重要教育基地，他希望透過新建的遊樂場，營造共融式地景遊戲環境，納入無障礙設計、友善社區、老樹共存且符合安全規範，發揮教育、運動、探索與社區共享四大功能，回饋母校並貢獻家鄉，選在大雅國小128周年校慶前夕落成啟用，捐贈母校作為生日禮物。

大雅國小校長黃夙瑜說，她聽到楊天生董事長要捐母校遊樂園後，感動快哭，楊天生曾捐建大雅國小校門及懷恩亭，這次再次慷慨捐贈天生幸福遊樂園，是學童們學習感恩與分享的最佳榜樣。

各年級學童今天上台送楊天生自己畫的感謝圖與文字，齊聲喊「謝謝楊爺爺」，楊天生和學童們合唱，開心摸著小學弟妹的頭，他說自己在大雅出生，永遠懷念和感恩的地方。

朝陽科大創辦人楊天生回饋母校，贈586坪共融式地景遊戲場給台中市大雅國小，今天舉行捐贈儀式。記者游振昇／攝影
遊樂園 爺爺 設計

