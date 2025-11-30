快訊

GD罕見發飆！親自到MAMA官方IG留言「一圖案」粉絲秒懂

國1北上路段1男子後座「跳車」 1女3男全到案…真相曝光

聯合盃作文桃園初賽210人獲獎 王明鉅：AI時代更需獨特觀點

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
第19屆聯合盃全國作文大賽桃園初賽頒獎典禮今在南崁高中舉行，本次共2006位學生參與，210人獲獎。記者朱冠諭／攝影
第19屆聯合盃全國作文大賽桃園初賽頒獎典禮今在南崁高中舉行，本次共2006位學生參與，210人獲獎。記者朱冠諭／攝影

第19屆聯合盃全國作文大賽桃園初賽頒獎典禮今在南崁高中舉行，本次共2006位學生參與，210人獲獎。今年比賽以AI人工智慧為主題，探討科技與人文倫理關係，桃園市副市長王明鉅致詞時強調，在AI時代中人類觀點更顯珍貴，「你必須要看到別人看不到的東西、想到別人沒想到的東西，從你的嘴巴裡面講出來、寫出來才會有力量。」

聯合盃作文大賽桃園初賽共分國小中年級組、國小高年級組、國中7年級組、國中8年級組、國中9年級組及高中職組等6個組別，每組均選出1至5名及佳作30名。

王明鉅頒獎時說，作文猶如印表機，是一種輸出，但如果平常沒有大量閱讀，沒有累積足夠的見解與認知，就無法寫出好文章，即使文字運用技巧稍遜，但擁有別人沒有的獨特觀點，才是最重要的力量。

聯合報教育事業部總經理潘素滿表示，聯合盃從來沒有標準答案，希望透過多元創意命題激發學生寫作興趣。她介紹全國決賽題目設計，小學組以扭蛋機為主題，學生可選擇愛心、問號、放大鏡、骷髏頭等不同圖案扭蛋進行創作；國中組則以青春路線圖概念，設置自我實現站、自我突破站等不同站點；高中職組更以AI時代為背景，探討科技與人文倫理關係。

獲得高中職組第1名的桃園高中學生曾婉瑜表示，這次作文題目與「計算」有關，她在文中分享從重視字數到重視寫作感受的心境轉變。過去她練習作文時總是著重計算字數，希望透過增加篇幅讓文章看起來豐富，但後來發現這樣的做法只是表面功夫，內容並不精彩。

因此她改變思維，轉為關注寫作過程中是否真正表達出內心想法，以及完成作品後是否獲得滿足感，這樣的轉變讓她更加喜愛寫作，而非制式化地堆砌文字。

對於聯合盃題目設計，曾婉瑜也認為能讓學生跳脫現行教育制度框架，自由創作想寫的內容，在AI浪潮來臨的時代中，保持人性思考與創意表達的獨特價值。

第19屆聯合盃全國作文大賽桃園初賽頒獎典禮今在南崁高中舉行，桃園市副市長王明鉅致詞時說，閱讀是寫作的根本基礎，「你必須要看到別人看不到的東西，想到別人沒想到的東西，然後從你的嘴巴裡面講出來、寫出來，才會有力量。」記者朱冠諭／攝影
第19屆聯合盃全國作文大賽桃園初賽頒獎典禮今在南崁高中舉行，桃園市副市長王明鉅致詞時說，閱讀是寫作的根本基礎，「你必須要看到別人看不到的東西，想到別人沒想到的東西，然後從你的嘴巴裡面講出來、寫出來，才會有力量。」記者朱冠諭／攝影

桃園

延伸閱讀

聯合盃作文南部決賽登場 300多人「筆拚」

桃園觀音區2.1億元回饋金怎麼用？議員批市府巧立名目

政院版財劃法沒試算 桃園副市長王明鉅：他們不敢算

桃園天光威購節市集進駐中壢SOGO商圈 把握假日周年慶

相關新聞

聯合盃作文桃園初賽210人獲獎 王明鉅：AI時代更需獨特觀點

第19屆聯合盃全國作文大賽桃園初賽頒獎典禮今在南崁高中舉行，本次共2006位學生參與，210人獲獎。今年比賽以AI人工智...

新北啟動「國九導師宣導行動」 逾千名家長聽升學趨勢

新北市今舉辦「適性入學宣導活動」，吸引逾千名家長、導師與教育界代表到場，關心孩子升學與108課綱學習歷程規畫。教育局並宣...

第25屆台語朗讀比賽競爭激烈 大甲中央扶輪社推動母語

為了讓台灣的母語文化得延續，台中大甲中央扶輪社大力推動母語教育，今天在大甲中正紀念館舉辦第25屆台語朗讀比賽，有后里、外...

聯合盃作文總決賽 4地舉行2879人參賽

第19屆聯合盃作文大賽總決賽昨在台北開南中學、台中明道中學、台南二中、金門金城國中舉行，共2879人參賽。聯合報教育事業...

2025棒球圓夢之旅 企業助近千位偏鄉學童走進台中洲際

由中部建築業推動成立的台灣行動菩薩助學協會，29日於台中洲際棒球場舉辦《2025舞動你的愛－棒球圓夢之旅》，現場氣氛熱烈...

影／中山女高128年校慶校友回娘家 78歲校友喜見93歲高齡師

台北市中山女高今年歡慶128周年校慶，校方今日在台北國際會議中心舉辦橫越40年的校友跨屆大重聚，超過700名校友、師生與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。