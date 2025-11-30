聯合盃作文桃園初賽210人獲獎 王明鉅：AI時代更需獨特觀點

第19屆聯合盃全國作文大賽桃園初賽頒獎典禮今在南崁高中舉行，本次共2006位學生參與，210人獲獎。今年比賽以AI人工智慧為主題，探討科技與人文倫理關係，桃園市副市長王明鉅致詞時強調，在AI時代中人類觀點更顯珍貴，「你必須要看到別人看不到的東西、想到別人沒想到的東西，從你的嘴巴裡面講出來、寫出來才會有力量。」

聯合盃作文大賽桃園初賽共分國小中年級組、國小高年級組、國中7年級組、國中8年級組、國中9年級組及高中職組等6個組別，每組均選出1至5名及佳作30名。

王明鉅頒獎時說，作文猶如印表機，是一種輸出，但如果平常沒有大量閱讀，沒有累積足夠的見解與認知，就無法寫出好文章，即使文字運用技巧稍遜，但擁有別人沒有的獨特觀點，才是最重要的力量。

聯合報教育事業部總經理潘素滿表示，聯合盃從來沒有標準答案，希望透過多元創意命題激發學生寫作興趣。她介紹全國決賽題目設計，小學組以扭蛋機為主題，學生可選擇愛心、問號、放大鏡、骷髏頭等不同圖案扭蛋進行創作；國中組則以青春路線圖概念，設置自我實現站、自我突破站等不同站點；高中職組更以AI時代為背景，探討科技與人文倫理關係。

獲得高中職組第1名的桃園高中學生曾婉瑜表示，這次作文題目與「計算」有關，她在文中分享從重視字數到重視寫作感受的心境轉變。過去她練習作文時總是著重計算字數，希望透過增加篇幅讓文章看起來豐富，但後來發現這樣的做法只是表面功夫，內容並不精彩。

因此她改變思維，轉為關注寫作過程中是否真正表達出內心想法，以及完成作品後是否獲得滿足感，這樣的轉變讓她更加喜愛寫作，而非制式化地堆砌文字。

對於聯合盃題目設計，曾婉瑜也認為能讓學生跳脫現行教育制度框架，自由創作想寫的內容，在AI浪潮來臨的時代中，保持人性思考與創意表達的獨特價值。

