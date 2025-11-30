新北啟動「國九導師宣導行動」 逾千名家長聽升學趨勢

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
林口高中校長賴春錦介紹基北區多元入學管道。圖／新北市教育局提供
新北市今舉辦「適性入學宣導活動」，吸引逾千名家長、導師與教育界代表到場，關心孩子升學與108課綱學習歷程規畫。教育局並宣布啟動全國首創的「九年級導師在地就學系列宣導行動」，協助導師更掌握升學制度，強化學生就近就學、適性發展的輔導工作。

教育局長張明文表示，新北12年國教地方宣導團成立以來，持續將最新升學政策帶入校園，讓家長與教師掌握多元入學資訊。此次活動由新北高中校長柯雅菱、林口高中校長賴春錦及海山高中校長葉俊士組成講師團，聚焦解析國中升學管道、108課綱精神與學習歷程檔案應用，協助家長了解制度變化、安心規畫孩子未來。

教育局同步宣布，自114學年度起推動全國首創的「國九導師宣導行動」。宣導團將深入各國中與導師面對面交流，讓第一線教師掌握升學規定、教育資源及在地就學重點，形成更完善的在地輔導網絡，協助學生適性選擇。

中華未來學校教育學會理事長吳清基說，適性教育是教育轉型的重要方向，親師合作更是影響學生發展的關鍵。學會此次捐贈200套「國中教育會考致霸」書籍及270小時線上課程，免費提供各校使用，協助教師強化學習輔導。三大家長團體也組成志工宣導隊，分享家長經驗、深化教育夥伴關係。

教育局指出，新北持續推動「在地就學大聯盟」、雙語雙聯學制及多元獎助學金制度，國小升國中在地就學率達95%，國中升高中逼近80%。未來將持續結合家長、教師與社會力量，打造「成就每一個孩子」的教育環境，讓學生安心就學、適性成長。

海山高中校長葉俊士介紹新北市特色教育資源。圖／新北市教育局提供
新北高中校長柯雅菱介紹108課綱及學習歷程檔案。圖／新北市教育局提供
新北市教育局長張明文（左）致贈中華未來學校教育學會理事長吳清基（中）感謝狀。圖／新北市教育局提供
中華未來學校教育學會捐贈「會考致霸」200套＋270小時線上課程，全面強化新北國中生備考能量。圖／新北市教育局提供
適性入學宣導活動吸引上千位家長、老師、同學熱情參與。圖／新北市教育局提供
