第25屆台語朗讀比賽競爭激烈 大甲中央扶輪社推動母語
為了讓台灣的母語文化得延續，台中大甲中央扶輪社大力推動母語教育，今天在大甲中正紀念館舉辦第25屆台語朗讀比賽，有后里、外埔、大甲及大安等區，35位小朋友在台上說台語，競爭激烈。
大甲中央扶輪社為配合政府母語表達能力及母語文化延續而年年舉辦台語比賽，今天在中正紀念館舉行第25屆台語朗讀比賽，社長蔣德勇主持，助理總監、大甲社全體扶輪幹部到場，東明國小校長姜韻梅等人到場，有35位國小一至三年低年級組15人、四至六年級組20人參加比賽。
活動策畫由中央扶輪社服務計畫主委黃宗澤規畫，低年級的演講題目是Siáng才是囡仔啦?、飛上天的數想、糖霜丸，高年級組題目講台灣話若像欶空氣、Khú-looh、多謝恁、娶貓仔某，現場抽朗讀題目，朗讀時間三分鐘。小朋友生台上朗讀時，不少人有童音，說台語流利，當朗讀結束，台下熱烈掌聲。
社長蔣德勇表示，孩子在學校所受的教育是以國語為準，致與家人或朋友講話，大都會用所學的國語,致不少下一代連台語都聽不懂，大甲中央扶輪社為保護延續族群的母語文化，及配合政府政策，年年都會承辦這項活動，讓台灣母語文化得以延續。
