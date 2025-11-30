聯合盃作文總決賽 4地舉行2879人參賽
第19屆聯合盃作文大賽總決賽昨在台北開南中學、台中明道中學、台南二中、金門金城國中舉行，共2879人參賽。聯合報教育事業部總經理潘素滿說，以「寫在AI時代，人文依舊閃耀」為題，盼學生身處AI年代仍能寫下自己的文字，讓創意與人文情懷在字裡行間綻放。
比賽分國小中、高年級、國中七、八、九年級及高中職6組，國小題型都是一個扭蛋機圖片，讓學生寫會選擇那顆自訂題目發揮；國中組從「青春路線圖」中任選出發站與目的站，寫出旅程感受；高中組扣合AI議題，思考若不採用AI建議，人際互動會有什麼變化，省思「科技、人性與自我」間的界線與平衡。
北市小四張姓學生今年再度挑戰，她說，寫作主題是哥哥，心情不好時哥哥都會講道理，猶如她「生命中的暖心天使」；台南市高二陳姓學生觀察，聯合盃歷屆出題靈活，有圖表也有情境題，今年AI題目跟上時代，他下筆方向為「真我」，找尋到真實的自己。
潘素滿說，希望參賽者透過寫作以多元觀點看問題，突破單一路徑的思考框架，科技再強也無法取代人心與思考。
聯合盃作文大賽由教育部國教署指導，聯合報系、聯合報系文化基金會、金門縣政府（金門區）主辦，長榮航空、林教授教育集團贊助。得獎名單12月30日於聯合報教育服務官網「聯合學苑」及1Campus App公布並寄送成績單，明年2月8日在新北市政府頒獎。
