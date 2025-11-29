2025棒球圓夢之旅 企業助近千位偏鄉學童走進台中洲際

由中部建築業推動成立的台灣行動菩薩助學協會，29日於台中洲際棒球場舉辦《2025舞動你的愛－棒球圓夢之旅》，現場氣氛熱烈感人，活動匯聚了全台近千位來自偏鄉及課後輔導班的學童，協會更號召各界愛心企業、超過百名的志工及理監事全力投入，以滿滿的祝福與陪伴，為孩子們打造一場難忘的圓夢旅程。

活動不僅安排了精彩的表演與球星互動，午後更帶領全體學童前往台中洲際棒球場觀賞精彩賽事，讓孩子們度過一個充滿驚喜與歡笑的週末。

《2025舞動你的愛－棒球圓夢之旅》消息一發布，隨即引起各界熱烈響應，企業家們紛紛以行動傳遞愛與祝福。

共同主辦的企業及單位包括春耕不動產、豐穀建設、Feeling18巧克力工房、全成製帽廠、陸府生活美學教育基金會、勝群金屬、惠宇營建機構、華相建設、精湛建設、精銳建設、龍寶建設、聯聚建設、麗明營造。

聯合主辦單位則有中歆企業、匠泰開發建設、好家庭聯播網古典音樂台FM97.7、西川淑敏、宏台建設、宏全國際、宏銓建設、林鼎建設、林碧秋、林鎮宏、金巨翰實業、長美堂廣告、冠鈞營造、美日藥局、原億昌機械、家鼎建設、泰聯工業、馬珊珊。

以及執行力不動產整合行銷、康博集團、莊鴻儒建築師事務所、郭崇慶、陳秀惠、富旺國際開發、華太建設、詠強投資、黃郁文建築師事務所、鉅虹建設、嘉磐建設、廖貴通、漢宇建設、趙秀月、歐客佬咖啡、磐興建設、樹德企業、聯齊建設、鴻邑建設、關中公司-東湧熱水器、勝美傳播。

聯合協辦單位包括巨晴G-SPA水療執行董事林娟如、全人家長會長協會榮譽理事長林麗虹、米馬力運動經紀、長安開發、相樣創藝、桂旺開發、泰山自動門、崇恩建設、陳一雄、陳品竹、惠友建設、温宗良、慶仁建設、華承國際藝術傅枝火、詹豐澤張家甄、聯儀建設呂冠衡等。

今天的活動於好運來洲際宴展中心揭開序幕，午宴節目豐富多元，首先由彰化大村國小合唱團帶來充滿童真與溫暖的開場演唱，緊接著由彰化員林東山國小棒球隊戰舞隊呼帶來震撼全場的活力律動。彰化二林萬興國小的「台灣尚勇」表演，更展現孩子們的自信與堅定；台中市中山國中棒球隊戰舞表演則以剛勁氣勢為活動掀起高潮，讓現場掌聲不斷。

除了學生的精彩演出，此次活動最大亮點，莫過於四位現役中華職棒球星親臨現場，包括富邦悍將外野手蔡佳諺、台鋼雄鷹投手黃紹睿、中信兄弟投手伍立辰及內野手馬綱。

四位球星展現極高親和力，對於小球迷的合照要求來者不拒，滿足了每一位想與偶像合影的孩子，小朋友們興奮之情溢於言表，直呼「超級開心！」

其中，蔡佳諺致詞時感性提到，自己小時候在台東打球時，也是受過社會資源幫助的孩子，如今長大並進入職棒殿堂，能夠有機會回饋公益活動、將這份愛傳遞下去，感到特別開心且有意義。

這場星光熠熠的活動背後，更有著溫暖有力的推手。多名球星之所以能齊聚一堂，是協會多名好友熱情牽線，在米馬力運動經紀公司大力協助下，促成這場充滿愛與溫暖的聚會，讓四位球星共襄盛舉，在孩子們心中種下希望的種子。

此外，正在服役中的樂天桃猿球星馬傑森，也錄製了一段影片為大家加油打氣。影片中，他特別感謝孩子們口中的「江姐」、行動菩薩助學協會理事江庭華。原來，「江姐」默默贊助偏鄉學童十多年，經常帶著棒球隊的孩子享受美食大餐，這份長期的付出與善緣，也讓現場師生在觀看影片時，多了幾分感動與敬佩。

活動最高潮之一，是為孩子們準備的球星簽名球及簽名書本摸彩，每一次抽獎都掀起全場尖叫與歡呼，被喊到號碼的孩子興奮地跑上舞台領獎，緊緊抱著簽名球捨不得放手，孩子們臉上燦爛的笑容也成為當天最動人的畫面。

協會理事長陳三奇表示，這次活動是協會的一次大動員，感謝所有贊助單位、理監事與志工夥伴用行動支持教育，讓孩子能在這一天盡情享受、勇敢做夢。「我們希望每位孩子都能帶著鼓勵與溫暖，在未來的道路上更努力、更堅強。」

活動主委、龍寶建設董事長張麗莉也提到，看到孩子們的笑容，就是協會持續前進的力量，未來會繼續串聯社會愛心，陪伴更多的偏鄉孩子，一起看見更大的世界。

午宴結束後，全體學童移師至隔壁的台中洲際棒球場觀賞精彩賽事。孩子們在看台上跟著應援團興奮吶喊，近距離感受職業球場的震撼氛圍，不僅開闊了視野，更讓許多棒球隊的小球員萌生更強烈的憧憬與夢想，為這趟「圓夢之旅」畫下溫馨又難忘的句點。

台灣行動菩薩助學協會助學的89所學校中，有11所擁有棒球隊，且又以偏鄉及原住民孩子居多，當他們看到自己學長在球場上發光發熱，也激發這群孩子「有為者，亦若是」的雄心壯志。

因此協會決定為孩子舉行這場「棒球圓夢之旅」的盛宴，讓學童親身走進夢想的現場，感受團隊合作的力量，並學習勇敢面對挑戰、揮出屬於自己的人生全壘打。 活動最大亮點，莫過於四位現役中華職棒球星親臨現場。記者宋健生/攝影 《2025舞動你的愛－棒球圓夢之旅》，現場氣氛熱烈感人。記者宋健生/攝影 孩子們在看台上跟著應援團興奮吶喊，近距離感受職業球場的震撼氛圍。記者宋健生/攝影

商品推薦