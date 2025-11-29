影／中山女高128年校慶校友回娘家 78歲校友喜見93歲高齡師

台北市中山女高今年歡慶128周年校慶，校方今日在台北國際會議中心舉辦橫越40年的校友跨屆大重聚，超過700名校友、師生與貴賓同樂，大合照場面相當壯觀。最令人動容的是，畢業60年的78歲校友與高齡93歲的當屆師長同框，師生情誼展露無遺。

中山女高校友們今日再度重回校園時光，許多人一進會場忙著關心彼此近況，聊不完的天、拍不完的照片。到場的知名校友包含畢業50年國際知名抽象畫家徐畢華、楊英風藝術教育基金會董事長釋寬謙、基隆市副市長邱佩琳、大考中心主任張新仁，以及畢業40年的資深媒體人方念華、畢業17年的北市議員林亮君。

畢業60年的校友廖玉秀邀集同學們等30人，特別上前和高齡93歲的退休體育老師黃彬彬合影留念。廖說，許多老師已經被上帝接走了，現在能聯絡到的就是黃老師，只要有聚會都會邀請她，今天高興看到老師還很健康，上次相見已是10年前自己號召籌辦的50重聚。

廖玉秀提及，50重聚有25桌校友出席，迄今期間都會相約出遊、參加學校校慶、捐助獎學金給母校等互動，但今年3月60重聚只剩下10桌。她們這屆是如今唯一的「北二女」，今年都已滿78歲、79歲，甚至還有人再半年就要80歲了。

1975年畢業校友、玄奘大學宗教與文化學系暨研究所教授釋昭慧分享，廉班同學感情都很好，平時常常聚會，今天第一次參加大型校友活動，聽說廉班是跨屆中出席最多的一班，來了一桌班，直呼開心看到大家。

「我明年畢業滿40年」，校友、僑務委員會委員長徐佳青今日以貴賓身分共襄盛舉，她提及過往都是出席校慶或其他場合活動，今是第一次和跨屆校友齊聚，參與人數更超乎她的想像與預期，感謝校友會和學校用心舉辦。以前一些在工作場合遇到的學姐、學妹，她都不知道彼此是同校校友，今天意外在這個場合遇到，都對身為中山人感到非常驕傲。

「比我想像還多人」，今年畢業30年的校友、藝人何妤玟說，有看到一些同屆同學，還有教過她的老師，「隨著邁入中年，會覺得可以看到一些以前的人滿開心的。」未來不管是高中或大學，學校邀請出席活動，她只要有時間就會回來參加。

