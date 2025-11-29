聯合盃總決賽台中登場！圖像式考題超活潑 高中生讚：像在寫小說

「第19屆聯合盃作文大賽」總決賽中部場今天在台中明道中學登場，吸引667名學生同場競技。今年從小學到高中組都是「圖像式考題」，並要求自擬題目。其中，高中組考題結合熱門的AI議題，題型靈活多變，不少考生認為發揮空間大，「像在寫小說」。

本次高中組考題相當吸睛，透過一張名為「陌恆」的高中生使用AI分身的關係圖，要求考生自擬題目，寫出主角不照AI分身建議回答建議回應事件。

雲林的高一學生、同時也是今年該區初賽冠軍的李松霖表示，這種需要判讀的圖象題在學校沒有寫過，非常有挑戰性。考生可以自由發揮像在寫小說。

他認為，平時的閱讀與寫作習慣讓他能信手拈來，將比賽視為用文字框住當下情感，而非單純為了得獎。他發現，當他忘記得獎這件事時，寫作是很快樂的事情。

國中組題目「青春路線圖」提供了十個不同站點供選擇。已連續五年參賽的明道中學國三學生何宥萱，選擇從「情感交流站」出發，以此回顧小學時與同學組隊演戲的心路歷程，終點設為「自我再造站」，期許找回保有真心的自己。她分享，寫作是與自我對話、療傷的過程，透過比賽能汲取養分，創造更好的自己。

何宥萱分享，她在今年聯合盃初賽獲台中冠軍，題目是「與OO文化的第一次接觸」，她平時沒機會接觸不同文化，看到題目很錯愕，還好她國二參加學校舉辦「閱讀台灣」，與原住民交流，讓她寫起「與原住民文化的第一次接觸」得心應手奪冠。

明道中學國二學生周軒羽則以「單程列車」為題，她將旅程設定為從「訊息等待站」出發，途經流行趨勢與情感交流，最後抵達「內耗修復站」。她認為青春無法重來，應正向面對並享受其中，平時喜愛閱讀小說的她，也藉此機會磨練文筆。 聯合盃作文大賽總決賽中部場今天在台中明道中學登場。記者趙容萱／攝影 聯合盃作文大賽總決賽中部場今天在台中明道中學登場。記者趙容萱／攝影 聯合盃作文大賽總決賽中部場今天在台中明道中學登場。記者趙容萱／攝影

