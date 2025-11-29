快訊

飲水思源！台南顯宮國小29師生騎讀山海圳台灣朝聖之路

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南顯宮國小29師生騎讀山海圳台灣朝聖之路，今天師生健行烏山嶺水利古道。圖／學校提供
台南顯宮國小29師生騎讀山海圳台灣朝聖之路，今天師生健行烏山嶺水利古道。圖／學校提供

台南市安南區顯宮國小29名師生以兩天時間進行台灣朝聖之路、山海圳國家綠道「飲水思源溯源感恩」騎旅走讀活動，串起山與海的風景，期待顯宮的孩子們在每次前進的旅程中，累積勇氣與毅力。

昨天上午，師生自學校騎自行車至台江國家公園管理處，再從山海圳國家綠道0K起點啟程，沿嘉南大圳排水線、海尾朝皇宮、台灣歷史博物館、新港社地方文化館至茄拔天后宮，探索內海之路的歷史文化。下午則沿嘉南大圳南幹線，經曾文溪、渡仔頭溪、官田溪三座渡槽橋至分岐工作站、赤山龍湖巖，最終抵達烏山頭水庫，全程58公里。

今天師生健行烏山嶺水利古道，從西口焙灶走至東口工作站，再搭船經曾文水庫觀景樓至大埔情人公園碼頭，最後返回學校，圓滿完成全程活動。

校長何志中表示，此次活動讓學生親近在地自然與文化環境，了解嘉南平原農業灌溉與家庭用水的來源，體會水資源的珍貴。他回顧日治時期前，嘉南平原缺乏穩定水源，僅能種植旱作作物；八田與一技師興建烏山頭水庫與嘉南大圳後，將「看天田」變為「水田」，提高農產量，造福全臺。

五年級邱祤晴說，能喝到乾淨水源不易，要常懷感恩之心；五甲蕭楷蓁分享，騎乘58公里過程雖累，但在同伴鼓勵下堅持到底；六甲林依晨則表示，雖遇上坡仍努力完成，感覺能力提升。六甲李侑軒、五甲邱宥鈞觀察到水田生態與農作過程，李炘鎧感謝八田與一帶來的水利設計，使農作物能輪作增產；林子群則珍惜此次美好回憶。

教導主任林侑瑩指出，旅程不僅是騎乘，更是成長，學生學會為自己負責，體會夥伴互助的重要性。活動順利進行，除師長與家長協助外，亦感謝全成發展協會、社區大學台江分校及感恩聖仁基金會等單位支持，讓學生在安全環境中學習感恩惜福，將飲水思源的理念付諸行動。

台南顯宮國小29師生騎讀山海圳台灣朝聖之路，第一天騎車58公里。圖／學校提供
台南顯宮國小29師生騎讀山海圳台灣朝聖之路，第一天騎車58公里。圖／學校提供
台南顯宮國小29師生騎讀山海圳台灣朝聖之路，第一天騎車58公里。圖／學校提供
台南顯宮國小29師生騎讀山海圳台灣朝聖之路，第一天騎車58公里。圖／學校提供
台南顯宮國小29師生騎讀山海圳台灣朝聖之路，第一天騎車58公里。圖／學校提供
台南顯宮國小29師生騎讀山海圳台灣朝聖之路，第一天騎車58公里。圖／學校提供

烏山頭水庫 曾文水庫 八田與一

