聯合盃作文南部決賽登場 300多人「筆拚」

聯合報／ 記者林伯驊／台南即時報導
聯合盃作文大賽南區決賽今天在台南二中登場，300多名學生筆拚。記者林伯驊／翻攝
第19屆聯合盃作文大賽決賽南區場今在台南二中登場，300多名脫穎而出的學生「筆拚」，此次考題依舊靈活、跟升學考試趨勢一致，有國小高年級學生說，看圖作文自訂題目，算容易發揮。

聯合盃南區南區應考人數391人，實到人數330人，到考率達84.39%。

此次國小中、高年級題型，都是一個扭蛋機圖片，讓學生寫會選擇哪顆扭蛋、說明選擇的理由等自訂題目；國中題目則是「青春路線圖」圖表，選1個出發站和1個終點站，寫過程經歷的事件、思考，再擬出題目；高中組題目和AI有關，描述一個人使用AI分身碰到問題，再自訂題目。

建興國中一年17班黃晨愷表示，平時喜歡寫作，希望藉由比賽測試自己的程度，也想看看自己在壓力下的表現；他也替同學加油說「每次比賽都是為未來的會考做準備」。

南大附小高年級學生陳韋燁則在看圖作文中，自訂題目為「一台神奇的扭蛋機」，以創意故事發揮巧思；他從中年級便開始參加聯合盃，自認這次題目容易發揮，但仍謙虛表示「自己寫得還好」。

南大附小高年級學生黃筠容抽到一棵樹的圖示，立即決定從大自然切入，她分享，靈感來自一次班遊時觀察到螞蟻合作過溪流的畫面，牠們互相信任、分工合作，讓她印象深刻，也成為文章的主要情節。

有老師認為，孩子們以真切情感與豐富創意完成作品，在過程中累積面對挑戰的能力，對許多小寫手而言，聯合盃不僅是比賽，更是一段探索自我、突破自我的重要旅程。

