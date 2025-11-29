快訊

周日雲量增多局部短暫雨 下周東北季風增強「這天明顯降溫」剩1字頭

香港奪命惡火全城哀悼 港公務員協會竟辦鮑魚宴「滿臉笑容」挨批

身體又出狀況？ 「小胖老師」袁惟仁傍晚突緊急送馬偕急診

聽新聞
0:00 / 0:00

聯合盃作文賽金門決賽登場 210名學子埋首「筆戰」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「第19屆聯合盃作文大賽」金門地區決賽今天在金城國中校園登場，總共有210位學生到場參賽，爭取全國總決賽各組獎項榮譽，競爭激烈。記者蔡家蓁／攝影
「第19屆聯合盃作文大賽」金門地區決賽今天在金城國中校園登場，總共有210位學生到場參賽，爭取全國總決賽各組獎項榮譽，競爭激烈。記者蔡家蓁／攝影

第19屆聯合盃作文大賽金門區決賽今日下午在金城國中登場，本屆共有 210 位學生晉級，爭取全國總決賽各組獎項榮譽，競爭激烈，到場陪考的家長也頗多，看得出來家長對孩子比賽的高度關注。學生普遍表示，題目發揮空間很大，要思考的範圍也很多，必須思考之後才能決定下筆方向，相當有程度。

第19屆聯合盃全國作文大賽全國決賽今天舉辦，考場分別在台北開南中學、台中明德中學、台南二中、金門金城國中四地同步登場，共2879名學生參加，爭取六組首獎。金門地區今年共有210位學生進入決賽；金門縣教育副處長董雲馨、金城國中校長謝志偉也在本報教育事業部經理王譽超的陪同下巡視考場，為參賽者加油打氣。

今年作文大賽以「選擇、感受、思辨」為核心精神，延續創新命題的傳統，並融入生活教育、社會情緒學習（SEL）、人際互動、自我認同與科技倫理等議題，鼓勵學生將生活經驗與社會現象連結，培養反思能力。

三組題目各具巧思，國小組考生從「扭蛋機」扭出一顆「願望蛋」後，描述生活發生什麼樣的神奇變化；國中組則以「青春路線圖」為靈感，從不同「出發站」與「目的站」探索青春的風景；高中組挑戰與科技共存的議題，思考不採用 AI 分身的建議後，人際互動將如何轉變，進而反省科技與自我之間的平衡。

金湖國中的七年級生蕭心嵐認為，今年題目貼近生活，必須觀察細節並連結自身經驗，十分具有挑戰性。古城國小六年級陳一說，起初被題目中的多種扭蛋難倒，後來選擇書寫對生死與家人的思考，希望能更珍惜陪伴。金門高中高一學生黃思穎則提到，參加聯合盃可以留下特別的經驗，看到不同的題目跟面向，有助於激勵自己多觀察生活中的大小事情，很開心可以藉由文字表達自己的想法。她說，AI 分身題材新穎，她花了許多時間審題，就為寫出更獨特的角度；同校的陳湘湘表示，寫作帶給她平靜與力量，非常享受這段創作過程。

聯合報教育事業部總經理潘素滿指出，像是一年一度的文字聚會，匯集許多熱愛創作的寫作者，大家用文字開拓想像，描摹生活百態，並在書寫中思索社會現象與未來方向。今年以「寫在AI時代，人文依舊閃耀」為題，希望孩子在生成式 AI 盛行的年代，仍願意親手寫下屬於自己的文字，讓創意與人文情懷在字裡行間綻放。同時也希望參賽者能透過寫作，學會以多元觀點看待問題，突破單一路徑的思考框架，畢竟科技再強，也無法取代人心與思考。

聯合盃明年將邁入第 20 屆，聯合報系旗下《好讀》周報與聯合學苑也將擴大招募 「好讀U特派」，優先邀請第19屆聯合盃初賽得獎者加入，未來除了舉辦講座與寫作培訓，也將安排報社參訪，並有機會以「好讀特派員」身分挑戰真實採訪任務，為《好讀》周報寫文章。

「第19屆聯合盃作文大賽」金門地區決賽今天登場，教育處副處長董雲馨（左一）在本報教育事業部經理王譽超（右一）、城中校長謝志偉（右二）陪同下，視察考場。記者蔡家蓁／攝影
「第19屆聯合盃作文大賽」金門地區決賽今天登場，教育處副處長董雲馨（左一）在本報教育事業部經理王譽超（右一）、城中校長謝志偉（右二）陪同下，視察考場。記者蔡家蓁／攝影
「第19屆聯合盃作文大賽」金門地區決賽今天登場，教育處副處長董雲馨（左三）與本報教育事業部經理王譽超（右二）、城中校長謝志偉（右一）關心討論了解本屆試題。記者蔡家蓁／攝影
「第19屆聯合盃作文大賽」金門地區決賽今天登場，教育處副處長董雲馨（左三）與本報教育事業部經理王譽超（右二）、城中校長謝志偉（右一）關心討論了解本屆試題。記者蔡家蓁／攝影

金門

延伸閱讀

聯合盃作文大賽總決賽 參賽學生讚出題AI跟上時代

影／買碗公無限吃！金城粥糜市集大排長龍 遊客讚：超划算

回應「2027武統」議題 羅文嘉：台灣要有自我防衛的決心

中共福建省委：「十五五」將推進金門、馬祖通橋「大陸側建設」

相關新聞

運動會淪格鬥場？小學生起口角、家長也爆衝突 其中一人為警友站成員

桃園市中壢區某國小日前運動會發生家長口角及衝突，議員詹江村在臉書指其中一名家長同行的朋友當場打人，並傳出這名家長為警友站...

擴大北市「鮮奶週報」蔣萬安：明年9月國中生可喝到

台北市議員王欣儀昨在市政總質詢時，建議市府將生生喝鮮奶升級為「鮮奶週報2.0」全面納入國、高中生。對此，台北市長蔣萬安上...

聯合盃作文大賽總決賽 參賽學生讚出題AI跟上時代

「第19屆聯合盃作文大賽」初賽吸引2萬1442名高中職、國中小學生參加，其中2879人進入今日總決賽，分別在台北開南中學...

高雄五甲國小體育館修繕經費沒著落 立委批「孩子等不到官員承諾」

高雄五甲國小體育館因年久失修、天花板漏水、地板隆起、電線裸露，需3000萬修繕經費，一直沒下文，立委陳菁徽近期在立法院質...

竹女小禮堂獲保留 新竹高商日式宿舍陷保存兩難

百年老校校舍兼具歷史價值與教育需求，保存與拆除常陷兩難。新竹女中「小禮堂」已登錄市定古蹟，新竹高商日式宿舍群則因校舍需求...

飲水思源！台南顯宮國小29師生騎讀山海圳台灣朝聖之路

台南市安南區顯宮國小29名師生以兩天時間進行台灣朝聖之路、山海圳國家綠道「飲水思源溯源感恩」騎旅走讀活動，串起山與海的風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。