7小時手腳並用！彰化香田國小18童攀繩索 成功登上谷關七雄「老六」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮小校香田國小四年級學童、師長、志工一起完成白毛山登頂挑戰。圖／香田國小提供
彰化縣二林鎮小校香田國小四年級學童、師長、志工一起完成白毛山登頂挑戰。圖／香田國小提供

彰化縣二林鎮香田國小又去登山，這次挑戰谷關七雄之中的老六「白毛山」，18名四年級學童來回7小時成功登頂，學到山野知識也學習面對大自然應該謙卑以對的態度。

南湖社大山野志工、秀傳錫卿志工和家長10多人一早陪伴學童前往谷關，學校主任蔡秋雄帶領做暖身操，從白鹿吊橋出發，沿途講解植物和地理的知識，步行約2.5公里抵達登山口，學童原本以為目的地到了，蔡秋雄說「我們才要開始挑戰」。

面對山勢陡峭，小朋友利用繩索和雙手攀爬約2.3公里，考驗耐力、體力和同儕之間互助，全數爬到山巔。郭姓學童說，志工告訴他們走陡峭山路需拉繩索，一次只能一個人拉，如果兩人同時拉，會甩繩發生危險。林姓學童表示，白毛山有許多地方要繩索爬，他好不容易最後完成，謝謝同學的鼓勵，讓他學到沒有堅持到底、永不放棄的精神是無法完成挑戰。

香田國小校長鄭培華指出，谷關七雄在登山界非常有名，白毛山是屬於體力與耐力的山野挑戰，四年級小朋友先在學校接受負重體能訓練，今天以堅持不放棄的精神完成登山，學習山野知識、互相關懷，是一趟豐富之旅。

