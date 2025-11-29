聯合盃作文大賽總決賽 參賽學生讚出題AI跟上時代

「第19屆聯合盃作文大賽」初賽吸引2萬1442名高中職、國中小學生參加，其中2879人進入今日總決賽，分別在台北開南中學、台中明道中學、台南二中、金門金城國中四地同步登場，爭取6組首獎。

今年比賽分成國小中、高年級、國七、國八、國九及高中職6組，以「選擇、感受、思辨」為命題核心，主辦單位秉持著「創新命題」的傳統，還加入生活教育、社會情緒學習（SEL）、人際互動、自我認同及科技倫理等議題。

國小組題目從「扭蛋機」扭出一顆「願望蛋」後，描述生活發生什麼樣的神奇變化；國中組則是從「青春路線圖」中任選出發站與目的站，寫出旅程裡所會經歷的事件、感受或思考；高中組扣合AI議題，考生得思考，若不採用AI分身的建議，人際互動關係會發生什麼樣的變化，進而省思「科技、人性與自我」之間的界線與平衡。

北市一名國小四年級張姓學生分享，去年參賽但沒進入總決賽，因此今年再來挑戰，甚至進入總決賽，要和全國學生競爭，感到有些緊張。她說，今天寫作內容是哥哥，因為自己心情不好時，哥哥都會講道理，猶如她「生命中的暖心天使」。

台南市一名高二陳姓學生是首次參賽，過往參加過市長盃等作文比賽，今年剛好得知聯合盃作文比賽，想說來試試看，也可了解和他同齡的考生的寫作契機、何種寫作方式等。他觀察，聯合盃歷屆試題的出題靈活，有時是圖表、也有情境題，例如去年題目有關河灘地，透過結合不同領域，引導學生思考，不單僅有文學上的發揮。

陳姓學生說，寫作能讓他了解自我內心、表達自己的想法，今年AI題目跟上時代，他下筆方向為「真我」，找尋到真實的自己，而不是只是靠AI人工智慧所提出來的建議。

聯合報教育事業部總經理潘素滿表示，今年比賽以「寫在AI時代，人文依舊閃耀」為題，期望學生即使身處只需幾行指令就能生成文章的AI年代，仍願意親手寫下屬於自己的文字，讓創意與人文情懷在字裡行間綻放；希望參賽者能透過寫作，學會以多元觀點看待問題，突破單一路徑的思考框架，畢竟科技再強，也無法取代人心與思考。

「第19屆聯合盃作文大賽」由教育部國教署指導，聯合報系、聯合報系文化基金會、金門縣政府（金門區）主辦，獲得長榮航空、林教授教育集團贊助。總決賽得獎名單預計今年12月30日於聯合報教育服務官網「聯合學苑」及1Campus App公布，並寄送成績單，明年2月8日在新北市政府3樓多功能集會堂舉行頒獎典禮。詳細資訊可上聯合盃大賽官網查詢，或洽02-86925588分機5720。 「第19屆聯合盃作文大賽」今日總決賽，分別在台北開南中學、台中明道中學、台南二中、金門金城國中四地同步登場。記者林佳彣／攝影 「第19屆聯合盃作文大賽」今日總決賽，分成國小中、高年級、國七、國八、國九及高中職6組。記者林佳彣／攝影

商品推薦