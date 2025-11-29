擴大北市「鮮奶週報」蔣萬安：明年9月國中生可喝到

台北市議員王欣儀昨在市政總質詢時，建議市府將生生喝鮮奶升級為「鮮奶週報2.0」全面納入國、高中生。對此，台北市長蔣萬安上午出席建安國小70周年校慶時表示，預計自明年9月1日起國中生，國中生也能與小學生一樣，每周享有鮮奶兌換。

蔣萬安自去年4月起推動「鮮奶週報-生生喝鮮奶」政策，王欣儀指出，北市早已建置成熟的數位學生證系統，加上蔣市長日前才親口表示「本土鮮奶供應充足、品質穩定」，各項技術與供應面都足以支撐政策升級，因此建議市府能將補助升級為「鮮奶週報2.0」，全面納入國、高中生，不讓營養政策出現斷層。

對此，教育局長湯志民指出，目前北市國中生多已使用數位學生證，但「設籍台北、在外縣市就讀」的國中生並未持有北市的數位卡證，屆時將無法領取補助，因此必須同步開發新的系統。

湯志民說，預估最快可於115年9月完成國中端的系統改版並啟動補助機制；待國中端上路並運作穩定後，再把高中端納入，是未來政策推動的趨勢。

蔣萬安上午在建安國小70周年校慶致詞時表示，很開心看到孩子們每周透過數位學生證到四大超商或指定超市兌換鮮奶。他也分享，許多六年級學生擔心畢業後喝不到鮮奶，因此市府已啟動規畫、擴大補助對象。他承諾，預計自明年9月1日起，台北市國中生也能與小學生一樣，每周享有鮮奶兌換，讓孩子更健康、家長更放心。 台北市議員王欣儀。圖／議員王欣儀提供

