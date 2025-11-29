聽新聞
0:00 / 0:00
後壁高中藝術季將登場 千件藝文作品展售所得半數助弱勢
台南後壁高中藝術季12月7日登場，師生都投入籌備。藝術季已邁入第14年，今年有近50個攤位藝術市集，百名藝術創作者響應展售1百多幀版畫創作、1千件文創設計與3千多件陶藝作品，市集展售總額五成捐助後壁高中文教基金會，幫助學校弱勢學子。
校長黃彥鳴說，後壁高中藝術季已成南台灣藝術盛事，每年都有上千愛好藝文人士造訪，也是後壁區極具傳統盛會。
他說，學校設計群美工科、室內空間設計科、多媒體設計科與廣告設計科、推廣教育陶藝班與版畫班師生、美工科校友會夥伴，以分享藝術獻愛心的初衷舉辦藝術市集，這些藝術作品展現後壁高中師生與校友的設計、文創、藝術教學強大能量與豐沛的創作成果。
「後中藝術季」有各式各樣作品。黃彥鳴說，每件都令人驚豔，現場安排取得手拉坯證照的美工科學生主持陶藝拉坯讓民眾體驗，學生將所學向民眾推廣藝術美感教育。
他說，學校有最完整設計群科，設計教學、藝術推廣量能強大，藝術季活動也是師生年度成果驗收。而推廣教育班師生臥虎藏龍，如版畫班林淑芬甫榮獲第26屆磺溪美展磺溪獎、第41屆版印年畫有9位學員獲獎。歡迎愛好藝文的朋友攜家帶眷、呼朋引伴來後壁高中參與藝術季盛會。
【2025教育專題】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言