後壁高中藝術季將登場 千件藝文作品展售所得半數助弱勢

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
後壁高中藝術季將登場千件藝文作品展，市集售所得半數助弱勢。圖／黃彥鳴提供
後壁高中藝術季將登場千件藝文作品展，市集售所得半數助弱勢。圖／黃彥鳴提供

台南後壁高中藝術季12月7日登場，師生都投入籌備。藝術季已邁入第14年，今年有近50個攤位藝術市集，百名藝術創作者響應展售1百多幀版畫創作、1千件文創設計與3千多件陶藝作品，市集展售總額五成捐助後壁高中文教基金會，幫助學校弱勢學子。

校長黃彥鳴說，後壁高中藝術季已成南台灣藝術盛事，每年都有上千愛好藝文人士造訪，也是後壁區極具傳統盛會。

他說，學校設計群美工科、室內空間設計科、多媒體設計科與廣告設計科、推廣教育陶藝班與版畫班師生、美工科校友會夥伴，以分享藝術獻愛心的初衷舉辦藝術市集，這些藝術作品展現後壁高中師生與校友的設計、文創、藝術教學強大能量與豐沛的創作成果。

「後中藝術季」有各式各樣作品。黃彥鳴說，每件都令人驚豔，現場安排取得手拉坯證照的美工科學生主持陶藝拉坯讓民眾體驗，學生將所學向民眾推廣藝術美感教育。

他說，學校有最完整設計群科，設計教學、藝術推廣量能強大，藝術季活動也是師生年度成果驗收。而推廣教育班師生臥虎藏龍，如版畫班林淑芬甫榮獲第26屆磺溪美展磺溪獎、第41屆版印年畫有9位學員獲獎。歡迎愛好藝文的朋友攜家帶眷、呼朋引伴來後壁高中參與藝術季盛會。

後壁高中藝術季將登場千件藝文作品展，市集售所得半數助弱勢。版畫班學員林淑芬甫榮獲第26屆磺溪美展磺溪獎，獎金25萬元。圖／黃彥鳴提供
後壁高中藝術季將登場千件藝文作品展，市集售所得半數助弱勢。版畫班學員林淑芬甫榮獲第26屆磺溪美展磺溪獎，獎金25萬元。圖／黃彥鳴提供
版畫班學員3天2夜24小時不眠不休排班柴燒作品。圖／黃彥鳴提供
版畫班學員3天2夜24小時不眠不休排班柴燒作品。圖／黃彥鳴提供
版畫班學員3天2夜24小時不眠不休排班柴燒作品。圖／黃彥鳴提供
版畫班學員3天2夜24小時不眠不休排班柴燒作品。圖／黃彥鳴提供
後壁高中藝術季將登場千件藝文作品展，市集售所得半數助弱勢。圖／黃彥鳴提供
後壁高中藝術季將登場千件藝文作品展，市集售所得半數助弱勢。圖／黃彥鳴提供

