竹女小禮堂獲保留 新竹高商日式宿舍陷保存兩難

中央社／ 新竹市29日電
新竹女中小禮堂外觀概況。圖／竹市府提供
百年老校校舍兼具歷史價值與教育需求，保存與拆除常陷兩難。新竹女中「小禮堂」已登錄市定古蹟，新竹高商日式宿舍群則因校舍需求險遭拆除，陷入保存與開發的兩難。

新竹女中現存一座完整保存的日治建築，原名「雨天體操場」，昭和6年（1931年）落成啟用，後來常作為音樂會、開學與畢業典禮場地，被歷屆竹女校友稱為「小禮堂」。

根據新竹市文化局資料，小禮堂的建築形式特殊，屋架採鐵造芬克桁架，主體為一層加強磚造，內部平面並非完全對稱。南向山牆拱門上方設有拱形百葉推窗，正背面牆體設有扶壁柱，牆面以灰泥拉毛裝飾，兼具結構與美觀。

文化局指出，新竹市內有多間百年學校保存歷史校舍。新竹女中小禮堂擁有逾90年歷史，2024年正式指定為市定古蹟「新竹高等女學校講堂」，不僅見證地方教育發展，更承載多代學子的青春記憶。

另一方面，今年3月有民眾提報新竹高商校園內4棟日式宿舍登錄為歷史建築，目前已依文化資產保存法啟動審議程序，並展開宿舍群調查與評估。文化局表示，持續與校方溝通，尋求在教育需求與文化保存之間的平衡。

文化局強調，文化資產保存與教育發展並非對立，而是可以互補。未來將協助學校盤點校舍資源，並規劃再利用方式，讓歷史建物兼具教育功能，同時成為學生認識在地文化的重要教材。

根據新竹高商新聞資料，校內日式宿舍歷經多次整修，已非最初樣貌。校方因應增設商業經營科2班，現有校舍已接近飽和，若不興建新校舍，恐難以解決增班需求。

長期關注文化資產保存的時代力量新竹市議員廖子齊指出，歐洲許多國家早已將「校園優先保存文化資產」視為共識，但台灣的保存觀念直到近年才逐漸追上國際趨勢，教育現場與社會仍存在疑慮。

廖子齊說，新竹高商宿舍群建於1940年前後，是鮮少仍留存在現役高中校園內的日治時期高等商業學校宿舍群，建議可轉型為多功能教室或展覽空間，既能保留歷史價值，又可滿足教學需求，呼籲政府挹注資源協助修繕與活化，將歷史建築融入學習與生活，培養文化認同與珍惜之心。

新竹高商日式宿舍區。圖／文史工作者提供
新竹 文化資產 宿舍

