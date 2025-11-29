運動會淪格鬥場？小學生起口角、家長也爆衝突 其中一人為警友站成員

桃園市中壢區某國小日前運動會發生家長口角及衝突，議員詹江村在臉書指其中一名家長同行的朋友當場打人，並傳出這名家長為警友站成員。教育局、中壢警分局表示，學校有通報，被打的家長到派出所提告，警方已受理，雖然動手的是家長朋友，但警方不會因為家長有警友身分影響辦案。

警方和教育局指出，全案因18日學校運動會彩排，甲學生事後認為乙同學不認真，對乙說「這樣我們班會被打零分」，乙覺得話刺耳，拿起椅子向甲「示威」，老師發現時當場就請乙放下椅子，接著繼續上課。

22日學校運動會，甲生的父親和鄧姓朋友中午到學校，在圖書館前遇見乙生家長，問起兒子的事，乙生的父親認為是甲生的話惹怒乙，但甲生的父親不滿拿起椅子的動作嚇到兒子，竟因此焦慮抓傷自已。雙方言語不和，甲生的朋友鄧男突然出手朝乙生的父親下顎揮數拳；校方得知趕到現場，甲生的父親和朋友已離開，校方請乙生父親到健康中心處理傷口，乙父說不用，表示要去醫院驗傷並報案。

對詹江村指甲生的父親有警友站副站長身分，中壢警分局長林鼎泰強調，警方對任何暴力行為絕對從嚴究辦，不因警友身分輕縱，呼籲民眾應理性論事，循合法途徑解決，以免誤觸法網，可能遺憾終身。

議員詹江村在臉書曝小學生家長的朋友在學校打人。圖／詹江村臉書

