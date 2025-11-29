快訊

高雄復華國小、杉林國中 AI爭霸賽奪銀、銅牌

中央社／ 高雄29日電
教育部「114年總統盃AI素養爭霸賽」成績揭曉，高雄市復華高中附設國小部獲銀牌、杉林國中奪得銅牌，展現高雄市推動AI教育與程式學習的成果。（高雄市教育局提供）中央社
教育部114年「總統盃AI素養爭霸賽」成績揭曉，高雄市復華高中附設國小部獲銀牌、杉林國中奪得銅牌，展現高雄市推動AI教育與程式學習的成果。

高雄市教育局今天新聞稿表示，高市今年有8隊參賽隊伍，透過AI模型訓練與程式對戰策略設計，學生不僅需掌握程式邏輯，更必須依據場景快速調整AI模型，展現高度的運算思維與競賽臨場反應。

教育局表示，來自高雄偏鄉的杉林國中在老師鄭吉泰用心指導下，由2名雙胞胎學生卓雅蕾、卓嘉誠展現絕佳默契，比賽時沉著穩定，尤其扎實策略設計的AI模型，最後脫穎而出。

鄭吉泰表示，學校在鴻海教育基金會的支持下成立偏鄉AI社團，透過產官學協力，提供偏鄉孩子學習機會，只要有舞台，學生就能展現出不凡的潛力與實力。

此外，復華高中附設國小部老師林敬旻、學生廖昱琋、黃楷翔，則展現高度程式邏輯與團隊合作能力。教育局說，這證明高雄的AI教育，讓每一名學生都有機會接觸AI、站上全國競賽舞台，比賽擊敗群雄勇奪銀牌。

教育局長吳立森說，高雄市近年推動「智慧校園」115年自籌12.5億元，完成班班建置大型觸控螢幕並購置5萬台行動載具，大幅升級校園資訊環境，以奠定推動智慧教育基礎。

此外，高雄也推動百校AI計畫，114學年度104校辦理AI教育研習，從AI素養、AI知識、AI應用三面向為教師增能，並辦理122場數位教學研習，厚植學生們AI實力；持續推動程式教育，讓AI成為學生迎向數位時代的重要關鍵能力。

教育局 高雄市 偏鄉

