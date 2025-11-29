高雄五甲國小體育館修繕經費沒著落 立委批「孩子等不到官員承諾」

高雄五甲國小體育館因年久失修、天花板漏水、地板隆起、電線裸露，需3000萬修繕經費，一直沒下文，立委陳菁徽近期在立法院質詢為五甲國小發聲，要求一個月內提出解決方案；市議員李雅靜也期盼中央重視體育館安全，別讓場館淪為扼殺選手運動生命的殺手。

陳菁徽近一年來多次奔走，會同教育部、運動部到場會勘4次，她說官員到場，小選手們都規矩地排排坐，校方還搭起簡易講台，只盼能讓長官真正看見基層運動的需求，爭取改善機會，不料其中一次會勘，運動部官員卻在孩子面前直言場館與運動部無關，僅願意補助地板，讓現場一片錯愕。

陳菁徽批評，運動部指場館屬教育場域，應由教育部負責，教育部則回基層訓練站為運動部業務，兩部會相互踢皮球、卸責，維修經費一直沒著落，放任場館繼續惡化。

對此，行政院長卓榮泰回應提到，學校內設施，以教育部體育署補助為主，但若具特殊競賽用途或具有社區型功能，運動部未來予以協助、補助並非不可能。

高雄市議員李雅靜指出，五甲國小體育館是桌球專項訓練場館、高雄桌球人才搖籃，啟用超過40年，天花板漏水、地板隆起、牆壁壁癌與電線裸露等問題變得危險，下雨時館內會漏水、太潮濕、太滑，孩子根本沒辦法練球，盼爭取3000萬元修繕經費。

李雅靜說，選手長期在漏水館練球，要的是安全、穩定、能安心訓練的場所，希望中央盡快核撥經費，讓體育館成為學生運動與比賽的安全場域。 國民黨立委陳菁徽、高雄市議員李雅靜為五甲國小體育館奔波爭取修繕經費。圖／翻攝自李雅靜臉書 高雄五甲國小體育館因年久失修、天花板漏水、地板隆起、電線裸露，需3000萬修繕經費，卻遲沒著落。圖／翻攝自李雅靜臉書 國民黨立委陳菁徽、高雄市議員李雅靜為五甲國小體育館奔波爭取修繕經費。圖／翻攝自李雅靜臉書

