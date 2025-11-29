快訊

李靚蕾回來了！斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

快檢查…美國人今年最常用密碼前20名 最容易被破解

假不嫌多！投票日前一天也要放假 民進黨團正式提案

特殊教育國際交流 和美實校與日本桐加丘續約

中央社／ 台北29日電
教育部29日發布新聞稿指出，日本桐加丘特別支援學校師生近日造訪台灣彰化縣，與和美實驗學校續約姊妹校，未來將推動遠端教學、書信交流等多元合作。（教育部提供）中央社
教育部29日發布新聞稿指出，日本桐加丘特別支援學校師生近日造訪台灣彰化縣，與和美實驗學校續約姊妹校，未來將推動遠端教學、書信交流等多元合作。（教育部提供）中央社

教育部鼓勵各級學校國際交流，特殊教育也不例外，日本桐加丘特別支援學校師生近日造訪台灣彰化縣，與和美實驗學校續約姊妹校，未來將推動遠端教學、書信交流等多元合作。

教育部今天發布新聞稿，日本筑波大學附屬桐加丘特別支援學校在過去6年，因COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情緣故，只能與和美實校線上交流維持合作關係。這次訪問團於本月24日來台，是闊別多時的實體交流，在師生共同見證下，雙方續約姊妹校合作備忘錄。

兩校在實體互訪前已透過課程視訊交流，讓台、日學生以英文及日文相互溝通、認識彼此，並進行主題式學習成果分享。活動當日，和美實校精心安排多項體驗與導覽活動，讓日本參訪團深入認識台灣科技輔具、未來教室等創新教學特色。

和美實校校長許弘憲表示，期盼未來能與日本夥伴在課程、專業與學生交流層面創造更多成果，安排固定的課程交流與互訪，形成長期、穩定且持續深化的關係。

桐加丘特別支援學校校長西垣昌欣對時隔多年，能夠再踏上和美實驗學校校園，深感欣慰。他也希望透過實地交流，激發兩校同學們更多的互動，開拓彼此的視野。

日本 教育部

延伸閱讀

世界盃男籃／中華隊遭日本慘電 蔡其昌逆風聲援：希望大家鼓勵

美前國防官員挺日相台灣有事言論 批中反應極其不當

大阪世博人類自動洗澡機在日本開賣 每台要價1200萬元

世界盃男籃／讚日本配得上勝利 中華男籃教頭：但動作有點髒

相關新聞

高雄五甲國小體育館修繕經費沒著落 立委批「孩子等不到官員承諾」

高雄五甲國小體育館因年久失修、天花板漏水、地板隆起、電線裸露，需3000萬修繕經費，一直沒下文，立委陳菁徽近期在立法院質...

新竹某高中國文期中考洩題仍繼續考 校方認疏失「該科不列成績」

新竹縣1所高中本周舉行第二次定期考，周三上午傳出高二國文科試題疑似「洩題」，校方接獲通報後，照常進行當日應考科目，也同步...

總統盃AI爭霸賽全台中小學菁英台南對決 地主隊大贏家

「114年度總統盃AI素養爭霸賽」總決賽今天在大台南會展中心登場，22縣市共計150支隊伍報名，歷經初審預選賽層層篩選，...

影／總統盃AI爭霸賽150國中小總決賽 賴總統致詞談未來願景

「114年總統盃AI素養爭霸賽」總決賽今天在大台南會展中心舉行，22縣市、150支國中小帶自行訓練的AI模型參賽。賴清德...

南投天文魅力圈粉國際學生 SISB遊學團讚「最難忘的課」

新加坡國際學校曼谷校區跨海到南投旭光高中遊學，透過天文課程、沉浸式體驗在地課程與合歡山暗空公園，感受南投的自然與教育魅力...

忠山實小攜手議員 邀黑幼龍開講「給孩子最珍貴的禮物好性格」

為了要讓孩子與家長能夠充滿學習新知識，新北市忠山實驗小學攜手新北市議員鄭宇恩，邀請到卡內基訓練創辦人 黑幼龍教授蒞臨淡水益品書屋，與大家分享「給孩子最珍貴的禮物好性格」講座，期盼透過這一場充滿學習的講座當中，可以帶給家長與孩子最實質的收獲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。