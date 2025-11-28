快訊

MAMA所有藝人全換一身黑！朴寶劍帶頭哀悼香港大火

台肥發布重訊 吳音寧婉拒擔任董事

香港大火慘案…三個「人數」資料遭關切 數字恐重疊

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹某高中國文期中考洩題仍繼續考 校方認疏失「該科不列成績」

聯合報／ 記者郭政芬范榮達／新竹即時報導
新竹縣1所高中本周舉行第二次定期考，周三上午傳出高二國文科試題疑似「洩題」，校方接獲通報後，照常進行當日應考科目，也同步展開調查。示意圖／AI生成
新竹縣1所高中本周舉行第二次定期考，周三上午傳出高二國文科試題疑似「洩題」，校方接獲通報後，照常進行當日應考科目，也同步展開調查。示意圖／AI生成

新竹縣1所高中本周舉行第二次定期考，周三上午傳出高二國文科試題疑似「洩題」，校方接獲通報後，照常進行當日應考科目，也同步展開調查。校方今表示，經檢視後確認「考務確有疏失」，在今日會議中綜合學生權益與現場情況後，決議國文科不重考，該科成績不列入定期考察評量，僅作為教師平時教學與學生學習表現的參酌。

該校在11月24到26日辦理第二次定期考，考務人員在26日早上7點50分接獲通報，高二國文科試題內容疑似洩題，學校同步進行該學年級學科調查和查證，昨天緊急邀集高二國文科教學團隊釐清狀況，確認考務有疏失。

校方澄清，國文科的考卷試題沒有被外流，並非外界所稱的「洩題」，而是任課老師在複習階段內容過於詳細、具體，引發公平性疑慮，因此向學校陳情；校方經了解後，認定考務流程有疏失，仍按原時程請學生完成考試，但不採計成績。

同時，基於學生在此次測驗中的努力，教師可視情況作為平時成績的參酌或適度加分，避免重考造成額外準備壓力，或衍生不公平的情況。為維持評量公平性，校方已著手調整本學期第一次與第三次定期考的成績比例。相關方案經會議確認後，將對外公布。

針對是否重考的討論，校方指出，已有學生向學校反映希望不要重考，認為自身複習進度已安排妥當，也不希望再重新準備一次。學校在考量整體學生意見與公平性後，拍板此次國文段考不列入成績；至於作文部分，則傾向於期末安排補充性考試，具體方式仍待後續討論。

對此，校方並已發出公開信向家長與學生說明事件，強調未來將督促各科教學研究會精進並檢討試題作業程序，同時強化考務流程，包括命題、審題、保密、發放與監督等環節，以防止類似情況再次發生。校方也對此次偶發事件造成師生與家長困擾表達歉意。

對此，校方並已發出公開信向家長與學生說明事件，強調未來將督促各科教學研究會精進並檢討試題作業程序。圖／取自網路
對此，校方並已發出公開信向家長與學生說明事件，強調未來將督促各科教學研究會精進並檢討試題作業程序。圖／取自網路

國文科 重考 教師 新竹 考卷

延伸閱讀

遠東巨城周年慶起跑、新竹人全出動了 首日業績衝6.3億元

11小時騎到沒油 新竹失智翁機車繞行百里到桃園

新竹關西清晨10.5度低溫！周末放晴回暖 下周北部又轉冷

新竹關西10.5度低溫 吳德榮曝中颱天琴侵台機率 明放晴1原因清晨好冷

相關新聞

新竹某高中國文期中考洩題仍繼續考 校方認疏失「該科不列成績」

新竹縣1所高中本周舉行第二次定期考，周三上午傳出高二國文科試題疑似「洩題」，校方接獲通報後，照常進行當日應考科目，也同步...

總統盃AI爭霸賽全台中小學菁英台南對決 地主隊大贏家

「114年度總統盃AI素養爭霸賽」總決賽今天在大台南會展中心登場，22縣市共計150支隊伍報名，歷經初審預選賽層層篩選，...

影／總統盃AI爭霸賽150國中小總決賽 賴總統致詞談未來願景

「114年總統盃AI素養爭霸賽」總決賽今天在大台南會展中心舉行，22縣市、150支國中小帶自行訓練的AI模型參賽。賴清德...

南投天文魅力圈粉國際學生 SISB遊學團讚「最難忘的課」

新加坡國際學校曼谷校區跨海到南投旭光高中遊學，透過天文課程、沉浸式體驗在地課程與合歡山暗空公園，感受南投的自然與教育魅力...

忠山實小攜手議員 邀黑幼龍開講「給孩子最珍貴的禮物好性格」

為了要讓孩子與家長能夠充滿學習新知識，新北市忠山實驗小學攜手新北市議員鄭宇恩，邀請到卡內基訓練創辦人 黑幼龍教授蒞臨淡水益品書屋，與大家分享「給孩子最珍貴的禮物好性格」講座，期盼透過這一場充滿學習的講座當中，可以帶給家長與孩子最實質的收獲。

環保教育巡迴車開進汐止長安國小 學童生活中做環保

如何環保愛地球，慈濟基金會特別製作「淨零排放」為主題的環保教育巡迴車，並且前往了汐止區的長安國小，宣導如何節能減碳從生活做起，包括節約用水、出門帶環保五寶，希望從生活中做環保，也讓正確的環保概念向小紮根。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。