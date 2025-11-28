新竹某高中國文期中考洩題仍繼續考 校方認疏失「該科不列成績」

新竹縣1所高中本周舉行第二次定期考，周三上午傳出高二國文科試題疑似「洩題」，校方接獲通報後，照常進行當日應考科目，也同步展開調查。校方今表示，經檢視後確認「考務確有疏失」，在今日會議中綜合學生權益與現場情況後，決議國文科不重考，該科成績不列入定期考察評量，僅作為教師平時教學與學生學習表現的參酌。

該校在11月24到26日辦理第二次定期考，考務人員在26日早上7點50分接獲通報，高二國文科試題內容疑似洩題，學校同步進行該學年級學科調查和查證，昨天緊急邀集高二國文科教學團隊釐清狀況，確認考務有疏失。

校方澄清，國文科的考卷試題沒有被外流，並非外界所稱的「洩題」，而是任課老師在複習階段內容過於詳細、具體，引發公平性疑慮，因此向學校陳情；校方經了解後，認定考務流程有疏失，仍按原時程請學生完成考試，但不採計成績。

同時，基於學生在此次測驗中的努力，教師可視情況作為平時成績的參酌或適度加分，避免重考造成額外準備壓力，或衍生不公平的情況。為維持評量公平性，校方已著手調整本學期第一次與第三次定期考的成績比例。相關方案經會議確認後，將對外公布。

針對是否重考的討論，校方指出，已有學生向學校反映希望不要重考，認為自身複習進度已安排妥當，也不希望再重新準備一次。學校在考量整體學生意見與公平性後，拍板此次國文段考不列入成績；至於作文部分，則傾向於期末安排補充性考試，具體方式仍待後續討論。

對此，校方並已發出公開信向家長與學生說明事件，強調未來將督促各科教學研究會精進並檢討試題作業程序，同時強化考務流程，包括命題、審題、保密、發放與監督等環節，以防止類似情況再次發生。校方也對此次偶發事件造成師生與家長困擾表達歉意。

