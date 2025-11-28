快訊

總統盃AI爭霸賽全台中小學菁英台南對決 地主隊大贏家

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
總統盃AI爭霸賽全台中小學菁英台南對決，地主隊大贏家。圖／台南市政府提供
「114年度總統盃AI素養爭霸賽」總決賽今天在大台南會展中心登場，22縣市共計150支隊伍報名，歷經初審預選賽層層篩選，129隊決選、387名師生帶著自行訓練的AI模型較勁。最終台南左鎮國小打敗南化國中勇奪金獎、南化國中銀獎，嘉義縣協同高中、台北市金華國小銅獎。

主辦單位台南市政府請來前市長、賴清德總統頒獎，教育部長鄭英耀、台南市長黃偉哲見證。黃偉哲宣布在地學子大放異彩，南化國中與菁寮國中分獲國中偏鄉組金、銀獎，左鎮國小更強勢包辦國小偏鄉組金、銀雙大獎。新市國中與開元國小也在在國中、小一般組奪下銅獎，「展現台南扎根科技教育的豐碩成果。」

黃偉哲說，台南在數位發展上已走在全國前端，除了率先啟動「生生有平板 校校智慧學」政策，未來四年更規劃攜手科技產業於全得37行政區成立「AI行動培育中心」，透過導入AI算力服務落實差異化教學，確保不讓任何一所學校脫隊，全力邁向智慧城市。

教育局長鄭新輝說，台南已完成5420班智慧教室建置並率先啟用生成式AI輔助學習平台，更重要的是「絕不放棄偏鄉教育」。透過積極培育在地師資與子弟，讓偏鄉學校也能具備與城市並駕齊驅的數位競爭力。這次賽事考驗的不僅是程式能力，更著重資料素養與面對複雜問題的應變能力，這正是台南推動數位教育、培養未來人才的核心目標。

教育局表示，這場科技賽事不僅成功挖掘了新一代AI人才，更有效激發學生運用AI解決問題的潛能，將持續推動並鼓勵更多偏鄉師生參與，期許這批優秀學子成為台灣邁向智慧時代的重要推手，為國家儲備堅實的未來競爭力。

偏鄉教育 黃偉哲

