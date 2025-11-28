影／總統盃AI爭霸賽150國中小總決賽 賴總統致詞談未來願景

「114年總統盃AI素養爭霸賽」總決賽今天在大台南會展中心舉行，22縣市、150支國中小帶自行訓練的AI模型參賽。賴清德總統頒獎，他說，相信這場競賽雖只是一小步，卻是台灣向世界宣示邁入AI世代的一大步。

賴總統說，「算力即國力」，政府正在推動「AI新十大建設」與「精創台灣方案」，預計「2028年前培育出45萬名AI綠領與跨領域人才，15年內創造15兆產值你50萬個工作機會」。

賴總統強調，AI教育是政府力量的核心，中小學教育的目標是要鼓勵從小接觸學習，政府將持續研發研發新一代的AI教育系統，推到一人一機、深層式AI導入教學。

賴總統感謝台南市政府跟教育部，還有所有指導老師、以專業和熱情為A I教育搭建這處全國性舞台的每個人。他說，這場比賽不只是比賽，而是國家AI教育政策向下扎根的重要里程碑，身為台南市前市長，他對這座城市有特別的感情，這次決賽選在台南，是意義非凡，象徵著傳承與創新。

他說，「我們要注意AI科技發展」，放眼全球，AI的競爭已是白熱化，而且會大幅度改變變人類的生活，台灣在這之中早已是參賽者，而且要有自信，在未來成為領航者。

主辦單位表示，總決賽是高規格的閉門競賽，為參賽師生打造19個極具互動性與教育意義的科技迴廊，讓學生除競技還可操作機器人、挑戰跨域解題，促進跨縣市、跨學科交流，激發下一代科技人才的創新，為未來科技人才提供頂尖的交流平台。

台南市長黃偉哲說，這一次有台南的國小組打敗國中組拿總冠軍，看下一屆比賽會不會有幼兒園的打敗國小國中組，台南在教育數位化與AI應用的發展已走在全國前端，率先全國啟動未來四年「生生有平板、校校智慧學」政策。

市府更進一步規畫攜手相關AI科技產業分年在37行政區各成立一所AI行動培育中心，導入AI筆電連結教育局機房的AI算力服務，提供南市師生於課中差異化教學及AI程式訓練時，能透過更精準的智慧化學習輔助提升學習成效，並確保不讓任何學校脫隊或落伍，全力邁向智慧城市的科技先鋒。 總統盃AI爭霸賽150國中小總決賽，賴清德總統頒獎並談國家AI未來願景。記者周宗禎／攝影 總統盃AI爭霸賽150國中小總決賽，賴清德總統頒獎並談國家AI未來願景。記者周宗禎／攝影 總統盃AI爭霸賽150國中小總決賽。圖／市政府提供 總統盃AI爭霸賽150國中小總決賽，賴清德總統頒獎並談國家AI未來願景。記者周宗禎／攝影

