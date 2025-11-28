南投天文魅力圈粉國際學生 SISB遊學團讚「最難忘的課」

新加坡國際學校曼谷校區跨海到南投旭光高中遊學，透過天文課程、沉浸式體驗在地課程與合歡山暗空公園，感受南投的自然與教育魅力，讓學生直呼課程有趣又有內容，留下深刻回憶。縣府強調將持續拓展國際遊學，讓南投成為國際學生首選目的地。

南投縣觀光處指出，南投近年積極參與海外旅展、踩線團推廣南投，並在新加坡旅展中成功爭取到新加坡國際學校曼谷校區（SISB）來訪。由Thonburi校區副校長胡裴洺率領62名學生、7位師長26日起到南投遊學。

旭光高中安排星象教學、太陽黑子觀測實作，並讓SISB學生分組進入班級，體驗生活科技、視覺藝術與音樂文化等跨領域課程。學生親手製作小夜燈、學習平板短片剪輯，與台灣同學用英文與肢體互動，笑聲不斷。

遊學學生說，第一次用專業天文望遠鏡觀察太陽黑子，「南投的天空比我想像中更乾淨，真的看得到宇宙的感覺」；另一名學生也說，與台灣同學一起完成作品的時刻「很快樂，大家很友善，完全不覺得有文化隔閡」，課程比一般遊學更精彩豐富。

SISB師長表示，旭光高中安排的教學貼近生活且具啟發性，不僅讓學生吸收知識，也深刻體驗台灣校園文化。

觀光處表示，縣府將持續透過遊學接待機會，讓外國學生回國後成為推廣南投的口碑種子。教育處與觀光處將分工合作，分別盤整景點與交流資源，持續對外爭取遊學商機。

教育處長王淑玲強調，雙語與國際教育是縣府施政重點，將透過更多遊學平台讓南投孩子提升國際競爭力。 新加坡國際學校曼谷校區學生到南投縣遊學，並與旭光高中學生分享學習心得。圖／南投縣政府提供 新加坡國際學校曼谷校區學生到南投縣遊學，感受南投的自然與星空魅力。圖／南投縣政府提供

