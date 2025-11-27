快訊

雲林退休男阿布達比機場遭警帶走扣留杜拜 妻首度視訊揭狀況

聲音顫抖…香港女主播報導宏福苑大火強忍情緒 網友：真實版新聞女王

忠山實小攜手議員 邀黑幼龍開講「給孩子最珍貴的禮物好性格」

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
親子教養講座帶給家長與孩子最實質的收獲。 圖／紅樹林有線電視提供
親子教養講座帶給家長與孩子最實質的收獲。 圖／紅樹林有線電視提供

為了要讓孩子與家長能夠充滿學習新知識，新北市忠山實驗小學攜手新北市議員鄭宇恩，邀請到卡內基訓練創辦人 黑幼龍教授蒞臨淡水益品書屋，與大家分享「給孩子最珍貴的禮物好性格」講座，期盼透過這一場充滿學習的講座當中，可以帶給家長與孩子最實質的收獲。

新北市議員鄭宇恩表示，這一場親子教養早茶講座中，再次深深感受到，孩子最需要的禮物，不一定是昂貴的房、車或旅行，而是陪伴、傾聽與理解。現場有將近百位民眾，一起分享卡內基訓練的精要，探討如何克服各種壓力與挑戰，培養「好性格」的成功特質，進而得到這份珍貴的禮物。

新北市議員鄭宇恩表示，好的溝通，不只是親子之間，更是與伴侶、家人共同成長的過程。這一次活動，也很感謝每一位撥空參與的家長，也希望大家都像議員一樣，在滿滿豐富內容的講座當中，得到非常好的收穫。

議員 禮物 親子教養

延伸閱讀

新北議員爭取免費資訊課程 雷射雕刻玩出新創意

新北八里衛生所使用40年 婦科診間、無障礙設施急需升級

台銀日式宿舍修復工程近完工 淡水古蹟群再添亮點

三芝國小整建共融遊戲場 特教生共享安全友善的遊憩空間

相關新聞

忠山實小攜手議員 邀黑幼龍開講「給孩子最珍貴的禮物好性格」

為了要讓孩子與家長能夠充滿學習新知識，新北市忠山實驗小學攜手新北市議員鄭宇恩，邀請到卡內基訓練創辦人 黑幼龍教授蒞臨淡水益品書屋，與大家分享「給孩子最珍貴的禮物好性格」講座，期盼透過這一場充滿學習的講座當中，可以帶給家長與孩子最實質的收獲。

環保教育巡迴車開進汐止長安國小 學童生活中做環保

如何環保愛地球，慈濟基金會特別製作「淨零排放」為主題的環保教育巡迴車，並且前往了汐止區的長安國小，宣導如何節能減碳從生活做起，包括節約用水、出門帶環保五寶，希望從生活中做環保，也讓正確的環保概念向小紮根。

危宇澤奪聽障奧運十項全能銀牌 新竹成德高中喝采

新竹市成德高中普通班學生危宇澤雖是天生中度聽障生，但憑藉對田徑的熱愛與毅力，日前在2025東京聽障奧運公開組十項全能賽事...

北高雄36校老舊廁所陸續翻新 竹圍國小「皮影戲偶」陪學生上廁所

教育部補助北高雄36所學校改建廁所，竹圍國小考量岡山地區是全台著名的螺絲生產地，更傳承皮影戲及紙偶戲傳統文化，成長樓老舊...

大甲高中獲藝術教育績優學校 全國綜合高中唯一獲獎

教育部日前公布「第12屆藝術教育貢獻獎」得獎名單，台中大甲高中是全國唯一獲獎的綜合型高中，展現該校長期推動藝術教育的成果...

全國語文舞台閃亮台東高中 7位學生榮獲特優、優等及甲等

「114年全國語文競賽」日前在台中市落幕，全國近2600名學生同場較勁。國立台東高級中學再度展現語文深耕成果，共有7名學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。