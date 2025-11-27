忠山實小攜手議員 邀黑幼龍開講「給孩子最珍貴的禮物好性格」

為了要讓孩子與家長能夠充滿學習新知識，新北市忠山實驗小學攜手新北市議員鄭宇恩，邀請到卡內基訓練創辦人 黑幼龍教授蒞臨淡水益品書屋，與大家分享「給孩子最珍貴的禮物好性格」講座，期盼透過這一場充滿學習的講座當中，可以帶給家長與孩子最實質的收獲。

新北市議員鄭宇恩表示，這一場親子教養早茶講座中，再次深深感受到，孩子最需要的禮物，不一定是昂貴的房、車或旅行，而是陪伴、傾聽與理解。現場有將近百位民眾，一起分享卡內基訓練的精要，探討如何克服各種壓力與挑戰，培養「好性格」的成功特質，進而得到這份珍貴的禮物。

新北市議員鄭宇恩表示，好的溝通，不只是親子之間，更是與伴侶、家人共同成長的過程。這一次活動，也很感謝每一位撥空參與的家長，也希望大家都像議員一樣，在滿滿豐富內容的講座當中，得到非常好的收穫。

