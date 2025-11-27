聽新聞
環保教育巡迴車開進汐止長安國小 學童生活中做環保
如何環保愛地球，慈濟基金會特別製作「淨零排放」為主題的環保教育巡迴車，並且前往了汐止區的長安國小，宣導如何節能減碳從生活做起，包括節約用水、出門帶環保五寶，希望從生活中做環保，也讓正確的環保概念向小紮根。
慈濟環保志工黃永樹表示，將環保教育巡迴車開進學校，主要是因為現在環境污染太嚴重了，希望藉著這機會能夠讓小朋友從小就養成愛地球的好習慣，有四個主題，除了宣導如何預森林大火，還有節能減碳，愛護資源。
這次開進了汐止區長安國小校園，四個主題，除了愛護環境，也要學會從生活中節約能源，還有減碳等等，現場慈濟師兄姊們，分組進行導覽解說，孩子們從中學習節能減碳如何從生活做起，當天長安里長楊清風也到學校，和學生們一起同樂一起學習。
長安里長楊清風提到，長安國小跟慈濟長年以來都有合作，過去慈濟一直在推動愛地球做環保，現在更是提倡從生活中，食衣住行方面去落實，透過到學校宣導，讓小朋友從小紮根做起。
長安國小學生說，很喜歡今天的活動，學到很多環保知識，像是節約用水，每次洗手時，水龍頭的水都不要開的太大，還有就是出門要帶五寶，就是杯、碗、筷、手帕購物袋，這樣才環保、愛護地球。
