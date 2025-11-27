快訊

疑竊台積電機密轉赴英特爾！檢調今搜索羅唯仁住所 股票、不動產全扣押

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街買蜜餞 傳前往大直張忠謀家

有你要的嗎？好市多黑色購物周Day 5 蘋果這款產品也打折

聽新聞
0:00 / 0:00

危宇澤奪聽障奧運十項全能銀牌 新竹成德高中喝采

中央社／ 新竹市27日電
2025達福林匹克運動會（簡稱聽奧）在日本東京舉行，台灣好手危宇澤（圖）展現高度抗壓能力、穩定節奏與堅毅鬥志，18日拿下男子十項全能銀牌。（運動部提供）中央社
2025達福林匹克運動會（簡稱聽奧）在日本東京舉行，台灣好手危宇澤（圖）展現高度抗壓能力、穩定節奏與堅毅鬥志，18日拿下男子十項全能銀牌。（運動部提供）中央社

新竹市成德高中普通班學生危宇澤雖是天生中度聽障生，但憑藉對田徑的熱愛與毅力，日前在2025東京聽障奧運公開組十項全能賽事奪下銀牌，校方今天頒發獎勵金為他喝采。

在日本東京舉行的第25屆夏季達福林匹克運動會於11月15日至26日舉行。成德高中今天發布新聞稿表示，危宇澤26日返抵國門，今天由校長頒發獎勵金，鼓勵未來能再創佳績。

新聞稿中，危宇澤分享，從國二起堅持每天上午7時前到校晨操，晚上7時才結束訓練返家，很多人覺得這樣很辛苦，但他樂在其中，甚至週六上午重訓後，晚上還會利用時間學習繪畫，是訓練手部小肌肉、幫助專注與沉澱心靈的重要時刻。

危宇澤表示，雖然在田徑場上戴著助聽器，起跑反應會比一般選手慢，但這個挑戰反而給他很大的鼓勵與啟發，轉念告訴自己「必須用心聽、用心學習」。

校方表示，危宇澤的努力早獲肯定，他在國小時獲教育部奮發向上獎，國中時獲總統教育獎，高中時再獲教育部奮發向上獎，始終秉持積極樂觀的態度充實自己。

危宇澤近年來在國際賽場上表現亮眼，校方指出，2024年他代表國家前往巴西參加世界聽障中學運動會，奪得跳遠金牌與100公尺銀牌；同年7月在台北市舉辦的世界聽障青年田徑錦標賽中，同樣繳出1金1銀佳績。

校方指出，此次東京聽奧是危宇澤的里程碑，在公開組十項全能賽事奪下銀牌，其中在100公尺、1500公尺單項中都拿下第1成績，展現出全能型選手的巨大潛力。

東京 教育部 運動

延伸閱讀

實踐新竹好學理念 竹市府推動115學年幼教三大利多措施

11小時騎到沒油 新竹失智翁機車繞行百里到桃園

新竹關西清晨10.5度低溫！周末放晴回暖 下周北部又轉冷

新竹關西10.5度低溫 吳德榮曝中颱天琴侵台機率 明放晴1原因清晨好冷

相關新聞

危宇澤奪聽障奧運十項全能銀牌 新竹成德高中喝采

新竹市成德高中普通班學生危宇澤雖是天生中度聽障生，但憑藉對田徑的熱愛與毅力，日前在2025東京聽障奧運公開組十項全能賽事...

北高雄36校老舊廁所陸續翻新 竹圍國小「皮影戲偶」陪學生上廁所

教育部補助北高雄36所學校改建廁所，竹圍國小考量岡山地區是全台著名的螺絲生產地，更傳承皮影戲及紙偶戲傳統文化，成長樓老舊...

大甲高中獲藝術教育績優學校 全國綜合高中唯一獲獎

教育部日前公布「第12屆藝術教育貢獻獎」得獎名單，台中大甲高中是全國唯一獲獎的綜合型高中，展現該校長期推動藝術教育的成果...

全國語文舞台閃亮台東高中 7位學生榮獲特優、優等及甲等

「114年全國語文競賽」日前在台中市落幕，全國近2600名學生同場較勁。國立台東高級中學再度展現語文深耕成果，共有7名學...

汐止區金龍少棒隊奪全國聯賽第七 議員送珍奶為小將們打氣

汐止區的金龍國小少棒隊成立以來，成績越來越好，今年更拿下了軟式棒球全國聯賽的第七名，在昨天的徐生明盃棒球賽也打進16強，所以，今(25)日新北市議員張錦豪特地前往支持，送上汽水、珍珠奶茶，為棒球小將們加油打氣。

全國語文競賽基隆奪7特優 張語宸三度創佳績、陳樂平參賽5年終於如願

今年全國語文競賽，基隆市選手獲得7特優、27優等和17甲成績。安樂高中學生陳樂平進軍太魯閣族語朗讀全國賽5年，前4年成績...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。