北高雄36校老舊廁所陸續翻新 竹圍國小「皮影戲偶」陪學生上廁所

教育部補助北高雄36所學校改建廁所，竹圍國小考量岡山地區是全台著名的螺絲生產地，更傳承皮影戲及紙偶戲傳統文化，成長樓老舊廁所展現全新風貌，1至4樓廁所涵蓋螺絲、水文地景及皮影戲文化，與眾不同的廁所讓小朋友開心說「廁所不再暗暗、舊舊的」。

立委邱志偉指出，北高雄多所國中小校舍使用超過20年，陸續進入廁所改建高峰期，教育部國教署日前核定北高雄8區共36所學校改建，總金額超過1億。過去許多學校廁所都僅貼磁磚，造型大同小異，但改建後的廁所大多融入在地特色，如岡山國小加入空軍、蜂蜜等意象，各校廁所都有滿滿創意，如廁品質更佳。

竹圍國小成長樓廁所翻新工程是由椅大吉景觀室內裝修有限公司負責設計，亞力室內裝修工程行承造，總經費595萬4000元。全新廁所融入地方文化與校園特色，1樓是以手掌心形竹子造型象徵「竹圍」，2樓是螺絲與性別廁所結合，3樓大岡山水文圖案，4樓展現皮影戲文化特色。

校長鄭進斛表示，成長樓廁所翻修後學生都很開心，另外快樂樓西側廁所整修計畫已獲核准，預計明年動工，將持續努力打造更完善、安全、舒適的學習環境。

邱志偉服務處指出，核定學校分別是竹圍、壽天、後紅、和平、嘉興、岡山國小灣裡分校、甲圍、五林、興糖、仕隆、橋頭、蚵寮、彌陀、南安、永安、維新、新港、下坑、竹滬、三埤、一甲、大社、路竹、海埔、大湖、文賢、明宗、成功、砂崙、茄萣、興達共31所國小，以及岡山、一甲、湖內、永安、彌陀等5所國中。 高雄市岡山區竹圍國小廁所整修完成，3樓廁所的主題是大岡山水文。圖／高市教育局提供 高雄市岡山區竹圍國小廁所整修完成，1樓是以手掌心形竹子造型象徵「竹圍」。圖／高市教育局提供

