大甲高中獲藝術教育績優學校 全國綜合高中唯一獲獎
教育部日前公布「第12屆藝術教育貢獻獎」得獎名單，台中大甲高中是全國唯一獲獎的綜合型高中，展現該校長期推動藝術教育的成果與創新能量。
大甲高中長年推動藝術教育紮根校園，以「跨界創藝」為發展主軸，整合「藝術深耕校園」、「藝心連結社區」、「藝用產學合作」及「藝美放眼國際」四大領域，培養學生的美感素養與創造能力。學校已連續28年辦理「荷塘藝術月」，以藝文展演、裝置藝術與社區共創為核心，打造屬於地方的年度藝文節慶。
大甲高中校長高榮利表示，感謝台中市政府及教育局的支持與鼓勵，500多所公私立高中職中僅有4所高中獲獎，大甲高中為全國唯一獲獎的綜合型高中。
他說大甲高中透過藝術讓學生看見世界，也讓世界看見大甲，學校積極發展在地特色課程，如「媽祖行腳文化踏查」紀實創作，結合在地信仰、文學與影像紀錄，引導學生在文化觀察中培養創作能力與家鄉情懷；協同台中市陶藝教學中心開設「陶藝×科技」STEAM跨域課程，融合藝術與科技思維，連續三年榮獲全國科學展覽會第一名，並代表台灣登上國際舞台。
【2025教育專題】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言