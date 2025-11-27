大甲高中獲藝術教育績優學校 全國綜合高中唯一獲獎

汐止區的金龍國小少棒隊成立以來，成績越來越好，今年更拿下了軟式棒球全國聯賽的第七名，在昨天的徐生明盃棒球賽也打進16強，所以，今(25)日新北市議員張錦豪特地前往支持，送上汽水、珍珠奶茶，為棒球小將們加油打氣。

2025-11-25 18:58