大甲高中獲藝術教育績優學校 全國綜合高中唯一獲獎

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
教育部公布第12屆藝術教育貢獻獎得獎名單，台中大甲高中為全國唯一獲獎的綜合型高中。圖／大甲高中提供

教育部日前公布「第12屆藝術教育貢獻獎」得獎名單，台中大甲高中是全國唯一獲獎的綜合型高中，展現該校長期推動藝術教育的成果與創新能量。

大甲高中長年推動藝術教育紮根校園，以「跨界創藝」為發展主軸，整合「藝術深耕校園」、「藝心連結社區」、「藝用產學合作」及「藝美放眼國際」四大領域，培養學生的美感素養與創造能力。學校已連續28年辦理「荷塘藝術月」，以藝文展演、裝置藝術與社區共創為核心，打造屬於地方的年度藝文節慶。

大甲高中校長高榮利表示，感謝台中市政府及教育局的支持與鼓勵，500多所公私立高中職中僅有4所高中獲獎，大甲高中為全國唯一獲獎的綜合型高中。

他說大甲高中透過藝術讓學生看見世界，也讓世界看見大甲，學校積極發展在地特色課程，如「媽祖行腳文化踏查」紀實創作，結合在地信仰、文學與影像紀錄，引導學生在文化觀察中培養創作能力與家鄉情懷；協同台中市陶藝教學中心開設「陶藝×科技」STEAM跨域課程，融合藝術與科技思維，連續三年榮獲全國科學展覽會第一名，並代表台灣登上國際舞台。

教育部公布第12屆藝術教育貢獻獎得獎名單，台中大甲高中為全國唯一獲獎的綜合型高中。圖／大甲高中提供

